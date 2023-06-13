Призер Sundance та Docudays. Вийшов трейлер фільму "20 днів у Маріуполі"

Вийшов трейлер документальної стрічки "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, знятої у лютому-березні 2022 року в обложеному військами РФ місті.

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Відео з'явилося на платформі розслідувальної журналістики Frontline.

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Фільм "20 днів у Маріуполі" розповідає про напад російських окупантів на місто 24 лютого 2022 року та показує 20 днів майбутніх подій: бомбардування будинків та пологового будинку, життя людей в блокадному місті тощо.

Автор стрічки, військовий кореспондент, фотограф та відеорежисер Мстислав Чернов разом з фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою і журналісткою Василісою Степаненко прибули до Маріуполя 24 лютого о 3:30 ранку й стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією цього міста. У березні їм разом з відзнятими матеріалами вдалося виїхати з обложеного міста по зеленому коридору.

У січні цього року "20 днів у Маріуполі" показали в конкурсній програмі світового документального кіно одного з найбільших фестивалів незалежного кіно Sundance. Там стрічку Чернова відзначили призом глядацьких симпатій.

Днями документальний фільм про Маріуполь здобув дві нагороди фестивалю документального кіно про права людину Docudays: Головний приз у конкурсі DOCU/УКРАЇНА та Приз глядацьких симпатій.

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