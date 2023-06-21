Зеленський відреагував на заклики підписати закон, що забороняє книжки з Росії

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заборони ввезення і розповсюдження книжок з Росії та Білорусі. Напередодні соцмережами прокотився флешмоб із закликом підписати нарешті відповідний закон.

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У відповідь на те, що Зеленський за рік не підписав закон 2309-ІХ про заборону ввезення й розповсюдження російських книжок, українські користувачі запустили флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон. Його підтримали письменники, видавці, громадські діячі – Оксана Забужко, Тамара Горіха-Зерня, Володимир В'ятрович, Ганна Гопко, Ігор Козловський, Юлія Орлова та інші.

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Ті, хто підтримав флешмоб, поширювали малюнок художника Нікіти Тітова, на якому міститься напис: "Видавнича продукція агресора – це теж окупація, президенте, підпишіть".

Відповідь Зеленського на петицію із закликом підписати закон та на масштабний флешмоб з'явилася на його офіційному сайті у вівторок, 20 червня.

"Закон України № 2309-ІХ … був підтриманий та прийнятий Верховною Радою України, водночас щодо його підписання висловлено низку застережень. Зокрема, Міністерством юстиції України було запропоновано застосувати до згаданого Закону право вето, оскільки закладені в ньому норми щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ мовою держави-агресора, матимуть ознаки невідповідності частині третій статті 10 та частині другій статті 24 Конституції України", – йдеться у відповіді президента.

Також проти підписання виступило Міністерство закордонних справ: "МЗС зазначило, що у наявній редакції Закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини, у тому числі свободи думки, захисту прав національних меншин, заборони дискримінації за мовною ознакою, а тому може ускладнити процес переговорів про вступ України до Європейського Союзу".

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Зеленський повідомив, що доручив Кабміну додатково опрацювати це питання з урахуванням думки зацікавлених сторін, позиції ЄС та поінформувати про результати.

Українці просять захистити книжковий ринок від російських видань. Фото: Тарас Кремінь / Facebook

Верховна Рада підтримала закон № 2309-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України" ще у червні 2022 року. Наступного дня він був переданий на підпис президента.