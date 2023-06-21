Від Кабміну вимагають не ухвалювати стратегії розвитку кіно, складеної Держкіно

Представники української кіноспільноти вимагають відкласти призначений на завтра розгляд у комітеті Кабінету міністрів Стратегії розвитку кіно до 2027 року. Її склала Державна агенція з питань кіно без громадського обговорення та довгий час відмовлялася надати її на запит ЗМІ та представників кіносфери.

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Про це йдеться у листі до віцепрем'єрміністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, який виклала у своєму Facebook переможниця конкурсу на посаду керівника Довженко-Центру Олена Гончарук.

"Друзі, ми склали лист до віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної з вимогою відкласти завтрашній розгляд Стратегії розвитку кіно до 2027 року до її належного громадського обговорення. Підписуйтесь, хто підтримує, до 15:00 сьогодні, і потім будемо відправляти. Дякую!" – написала вона.

У листі зазначається, що стратегія розвитку кіно не була обговорена з громадськістю, а на численні запити від громадськості про надання проєкту Стратегії Держкіно відмовлялось його надавати, обґрунтовуючи це тим, що вона є "службовою інформацією" або "знаходиться на стадії опрацювання, постійно змінюється, доповнюється та коригується".

"Держкіно також відмовилось надати проєкт Стратегії членам Громадської Ради при Держкіно, які надіслали запит на обговорення цього проєкту відповідно до п. 7 Порядку", - додали автори.

Тому підписанти вимагають відкласти розгляд стратегії до належного громадського обговорення з українськими кінопродюсерами, кінорежисерами, менеджерами, профільними інституціями та іншими зацікавленими сторонами.

Розгляд стратегії від Держкіно призначили на завтра. Фото: Daria Badior / Facebook

Серед тих, хто підписав листа до Стефанішиної режисери Володимир Тихий, Аліна Горлова, Андрій Заєць, Жанна Максименко-Довгич, Єлизавета Сміт, продюсери Денис Іванов, Юлія Сінькевич, Андрій Котляр, кінооператори Вадим Ільков, Вячеслав Цвєтков, кастинг директорка Алла Самойленко, екскерівник Довженко-Центру Іван Козленко, менеджерка в галузі кіно Людмила Горделадзе та багато інших.