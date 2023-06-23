Держкіно дозволило у війну заробляти в Україні російському продюсеру – Схеми

Державне агентство з питань кіно під час повномасштабної війни видало 35 прокатних посвідчень українській компанії, співзасновником якої є російський продюсер Міхаель Шліхт, відомий продюсуванням російських пропагандистсько-патріотичних фільмів.

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Усі ці дозволи на демонстрацію фільмів в українських кінотеатрах та на телебаченні компанія UFD отримала вже після початку повномасштабної війни, з'ясували журналісти проєкту "Схеми".

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За цей час Держкіно видало прокатні посвідчення для демонстрації рейтингових фільмів в українських кінотеатрах, Серед фільмів, прокат яких в Україні організовувала UFD – "Вендета", "Фіктивний агент", "Райське місто", мультфільми "Моя незграбна фея" та "Ведмедики".

Шліхт, який має в Росії дві кінокомпанії "Монументал пикчерс" і "Юнайтед Филммейкерс" та продюсував фільми "Батальйонъ" і "Сталінград" путініста Федора Бондарчука, у березні 2023 року за документами вибув із числа засновників UFD.

Міхаель Шліхт та його донька Поліна на показі фільму "Сталінград" у Лондоні в 2020-му. Фото: pofano / Instagram

Втім, у травні 2023 року його донька, громадянка РФ, Поліна Шліхт брала участь у Каннському фестивалі як представниця української кінокомпанії. Це розслідувачам підтвердили організатори кінофестивалю. Зараз Поліна Шліхт заявляє, що більше не має стосунку до UFD.

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Поліна Шліхт представляла UFD у Каннах. Фото: pofano / Instagram

Директор компанії UFD Андрій Дяченко заявив, що з росіянином компанія не співпрацює з минулого року, а змінити дані раніше не було змоги, бо нібито "реєстри були закриті".

На офіційний запит на ім'я голови Держкіно Марини Кудерчук відповіла її заступниця Юлія Шевчук. "Він – громадянин іншої країни. На яких підставах, в рамках яких міжнародних документів ми маємо перевіряти громадян іншої країни?.. Ми не слідчий орган для того, щоб встановлювати якісь факти чи порушення", – прокоментувала чиновниця.

Раніше в інтерв'ю УП.Культура засновник FILM.UA Сергій Созановський заявляв, що юридичних підстав не видавати прокатні посвідчення українським компаніям, які виявляються російськими, нема. "Держкіно якось попросило мене про консультацію, згадуючи моє юридичне минуле. Зараз ми вивчаємо підстави, на яких можна призупинити прокатні посвідчення в тому випадку, якщо паралельно фільм прокатується…у нашого скаженого, на жаль, сусіда", – сказав Созановський.