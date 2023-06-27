"Всю красу розбили молотками": на ВДНГ знищили радянську мозаїку з пожежниками

На території столичного Експоцентру ВДНГ знищили мозаїчне панно, яке було присвячене рятувальникам.

Про це повідомив у своєму Facebook києвознавець, захисник модерністської спадщини Дмитро Соловйов. На думку активіста, цей акт знищення має критичний рівень цинізму в той час, коли українське насліддя страждає від постійних атак росіян, а рятувальники відчайдушно борються з наслідками цих атак.

"Варварськи знищили унікальну мозаїку. Черговий злочин проти української культури скоїли в Києві – і не ворог, а свої. Мозаїка в інтер'єрі колишнього павільйону протипожежної безпеки на ВДНГ (нині Пожежна Частина 26) оспівувала героїзм пожежників, які щоденно ризикують своїм життям, рятуючи життя інших. Ще більш актуальним цей мотив став після початку повномасштабного вторгнення, коли за щоденним героїзмом рятувальників почала стежити вся країна", – написав Соловйов.

Також він зауважив, що композиція мозаїки була надзвичайно продуманою й динамічною.

"Полум’я немов зривається з панно, поки мужні постаті титанів приборкують стихію та рятують дитя. Але всю цю красу розбили молотками. Багатомісячну працю українського художника знищили за пару хвилин. Дорогу, рідкісну смальту перетворили на купу сміття. Мозаїку необхідно відтворити!", – написав Дмитро Соловйов, тегнувши Головне управління ДСНС України у м.Києві, ДСНС України, ВДНГ.

Фото зі сторінки Дмитра Соловйова

До того ж, захисник київського модернізму нагадав, що неодноразово звертався до Міністерства культури та інформаційної політики із закликом створити реєстр українськиї мозаїк.

"Коли ви вже облікуєте всі мозаїки України? Я вже неодноразово звертався до вас з цією пропозицією, але все упирається в ігнор Олександра Ткаченка", – зауважив автор посту.

Пост Соловйова прокоментував очільник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович. Саме Інститутом були ініційовані законопроекти "декомунізаційного пакету". Очільник Інституту національної пам’яті написав, що знищена на ВДНГ мозаїка не могла бути в переліку спадщини, яку мали би "декомунізувати".

"Це дійсно якийсь треш – по-перше взагалі не видно символів тоталітарного режиму; по-друге, мозаїка навіть для непідготовленого ока виглядає твором мистецтва – рідко коли цим матеріалом художник досягає такого динамізму", – написав Дробович.

На момент публікації матеріалу – Мінкульт, ДСНС України та ВДНГ не означили свою позицію.