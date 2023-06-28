10-й Чілдрен Кінофест: як потрапити на найбільший фестиваль дитячого кіно та що на ньому дивитися

Найбільший всеукраїнський фестиваль кіно для дітей і підлітків 10-й Чілдрен Кінофест розпочнеться 30 червня та триватиме десять днів – до 9 липня.

Цього року він безкоштовно покаже найкраще дитяче кіно в кінотеатрах десяти міст. Також частину програми 10-го Чілдрен Кінофесту можна буде переглянути онлайн.

У програмі ювілейного кінофестивалю – сім європейських стрічок різних жанрів для різних вікових категорій. Крім того, глядачам запропонують спеціальну святкову програму, ретроспективний показ фільму легендарної європейської режисерки та покази робіт фіналістів Дитячого кіноконкурсу.

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Розповідаємо, яким буде ювілейний кінофестиваль, як потрапити на покази у різних містах України та що з програми неодмінно варто подивитися.

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Що дивитися на 10-му Чілдрен Кінофесті

До конкурсної міжнародної програми 10-го фестивалю кіно для дітей увійшло сім стрічок із різних країн.

Відкриє Чілдрен Кінофест 2023 30 червня українське фентезі "Джура-королевич" Антона Гойди, головні ролі в якому зіграли зірки серіалу "Перші ластівки" Максим Самчик та Таїсія-Оксана Щурук. За сюжетом, Джура-Іванко у день свого 16-річчя дізнається, що він є сином короля Юрія Хороброго і що йому доведеться перемогти узурпатора престолу Егерта, який підступно вбив батька Іванка.

Кадр з фільму "Джура-королевич"

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Також у програмі номінований на Премію Європейської кіноакадемії в категорії "Найкращий європейський анімаційний фільм" (2022) нідерландський мультик "Паця". Він розповідає про дівчинку, яка отримує на свій дев’ятий день народження порося. Батьки не надто зраділи подарунку, і дозволяють лишити паця лише якщо його дресуватимуть. Він у програмі 5 липня.

Анімація "Неймовірна подорож на Північний полюс" норвезької режисерки Кайси Несс покаже глядачам історію про відомого італійського інженера, який знаходить собі на вулицях Рима собачку Тітіну. Він конструює дирижабль та рушає в експедицію до Північного полюса, беручи з собою Тітіну. Цей мультик дивіться на фестивалі 1 липня.

"Планета Ґаї" режисера Петера Братуша, що здобула Найвищу оцінка молодіжного журі на Сараєвському кінофестивалі 2022, оповідає про 14-річну дівчинку, яка планує рушити з батьком і сестрою в похід після завершення навчального року. До настання канікул вона має дати раду з купою проблем: заздрісними однокласниками, зламом її профілю в соцмережах, врятувати власника кафе від шантажистів. Фільм покажуть 3 липня.

Дія іспанської комедії "Душа команди" відбувається у школі-інтернаті, де учні зустрічають нову черницю пустощами й витівками. Вона намагається впоратися з розбишаками і вирішує створити шкільну футбольну команду. Його можна подивитися 4 липня.

Лауреат Міжнародного дитячого кінофестивалю в Чикаґо (2022) "Зіронька Лаури" є екранізацією серії книг відомого дитячого письменника Клауса Баумґарта. Тут розповідається про дівчинку, яка разом із батьками та молодшим братом переїздить у велике місто. У неї не виходить знайти нових друзів, тож коли вона стає свідком того, як із неба падає зірка, то знаходить її та починає піклуватися про неї. Ця стрічка у фестивальних кінотеатрах буде 2 липня.

Данська стрічка "Пригоди на Гелловін" розповідає про Асгера, у якого плани відсвяткувати Гелловін йдуть шкереберть, коли раптово зникає його молодша сестра. Він змушений звернутися по допомогу до сусідської дівчинки, з якою зовсім не ладнає. Показ цього фільму – 6 липня.

Традиційно Чілдрен Кінофест знайомить свою аудиторію з найкращими прикладами кінокласики. За роки існування фестивалю тут показували мультфільми "Острів скарбів", "Лисенятко Вук", а також шедеври Чарлі Чапліна, Бастера Кітона та Жоржа Мельєса.

Цього року фільмом ретроспективи стане стрічка режисерки Аґнєшки Голланд "Таємний сад". Це екранізація класичного дитячого роману англійської письменниці Френсіс Годґсон Бернет. Вона розповідає про 10-річну дівчинку Мері, яка розгадує таємницю саду, захованого в похмурому маєтку. Стрічку Голланд показуватимуть 7 липня.

Як святкуватимуть ювілей фестивалю

Цього року Чілдрен Кінофест святкує своє 10-річчя. Тому, крім звичної конкурсної міжнародної, організатори склали спеціальну святкову програму. ЇЇ складатиме добірка фільмів-переможців кінофестивалю за усі попередні роки – від 2014 до 2022.

Почнуть ювілейну програму з найпершого переможця – французького фільму "Белль і Себастьян" режисера Ніколя Ваньє. Він розповідає про гірського собаку Белль та маленького хлопчика-сироту Себастьяна, які разом проходять випробування і пригоди у Франції в роки Другої світової війни.

Серед найкращих фільмів за всі роки Чілдрен Кінофесту організатори нагадають, що українські стрічки чотири рази ставали його переможцями і запропонують знову їх переглянути. Це такі фільми як "Сторожова застава" (переможець 2018-го), "Викрадена принцеса" (2019), "Фокстер і Макс" (2020) та минулорічний переможець "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".

Крім фільмів світових режисерів, що ставали найкращими на фестивалі, можна буде переглянути і 25 фільмів-переможців Дитячого кіноконкурсу, починаючи з 2017 року.

Дитячий конкурс

Цього року в межах Чілдрен Кінофесту вже всьоме проходить Дитячий кіноконкурс – змагання мініфільмів (хронометражем від 1 до 8 хвилин), знятих юними режисерами та режисерками.

На сьомий кіноконкурс з осені 2022 року надійшло понад 100 заявок від дітей із різних міст України та тих, хто тимчасово проживає за кордоном. Серед них стрічки різних жанрів: мелодрами, пригодницькі, вестерни тощо. Діти цьогоріч знімали про війну, любов і дружбу, а також майбутнє.

Із сотні заявок до фіналу пройшло 20 фільмів. З першого фестивального дня їх можна буде переглянути онлайн з будь-якої точки світу, а офлайн – у дев'ятий день Чілдрен Кінофесту, 8 липня.

Кадр з фільму "Подорож до Кукурудзяної країни"

Переможця серед фіналістів обиратиме журі, до якого цього року увійшли режисерка анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня" та авторка мультсеріалу "Пес Патрон" Олександра Рубан, режисер і сценарист стрічки "Памфір" Дмитро Сухолиткий-Собчук та акторка Римма Зюбіна ("Гніздо горлиці", "Люся Інтерн"). Найкращий український дитячий фільм оголосять на церемонії закриття фестивалю 9 липня – його автор отримає приз у розмірі 10000 гривень.

Також журі назвуть Найкращі ігровий та анімаційні фільми в категоріях від 7 до 10 років, а також від 11 до 14 років. Глядачі теж можуть обрати фільм, який найбільше сподобався, – його автору дістанеться Приз глядацьких симпатій.

Фестиваль триватиме десять днів. Фото: Чілдрен Кінофест / Facebook

Як потрапити на фестивальні кінопокази

У п'ятницю, 23 червня, Чілдрен Кінофест відкрив реєстрацію на безкоштовні покази фільмів зі своєї програми. Подивитися стрічки можна в кінотеатрах десяти міст: Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Полтави, Вінниці, Житомира, Луцька, Хмельницького та Чернігова.

На сайті фестивалю необхідно вибрати місто, в якому ви хочете піти на показ, а для Києва – кінотеатр, і зареєструватися. Амбасадор цьогорічного Чілдрен Кінофесту Євген Філатов записав відеозвернення до майбутніх гостей фестивалю та радить не пропустити реєстрацію.

Бронювання безкоштовних квитків відкривається поступово: з 23 червня можна зареєструватися на фільм-відкриття, з 24 червня – на другий день фестивалю і так далі.

Крім того, частину фестивальної програми можна переглянути в онлайн-кінотеатрі Чілдрен Кінофесту. Для тих, хто хоче долучитися до кінофестивалю віртуально, показуватимуть добірку фільмів-фіналістів Дитячого кіноконкурсу та Спеціальну ювілейну онлайн-програму – добірку переможців попередніх років.