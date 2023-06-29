В Краматорську під час атаки РФ постраждала письменниця Вікторія Амеліна

Стало відоме ім'я української письменниці, яка постраждала в Краматорську під час ракетного удару по кафе ввечері 27 червня. Про поранення Вікторії Амеліної повідомила виконавча директорка Українського ПЕН Тетяна Терен у дописі на своїй сторінці у Facebook.

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"Наразі Вікторія Амеліна в лікарні. Поруч із нею фахові лікарі, її рідні та друзі. У неї є все необхідне, потреби у зборі додаткових коштів немає", - написала Тетяна.

Вікторія супроводжувала в поїздці на схід України делегацію письменників та журналістів з Колумбії, у складі якої були депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес. Всі вони також дістали поранення під час удару.

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Перед поїздкою до Краматорська Амеліна разом з Харамільйо, Абадом і Гомес була учасницею дискусії "Підтримка України в Латинській Америці". Розмова з учасниками кампанії #AguantaUcrania була організована Українським ПЕН на ХІ Книжковому Арсеналі.

Вікторія Амеліна (друга праворуч) та представники Колумбії на дискусії. Фото: Мистецький Арсенал

Вікторія Амеліна – письменниця та громадська діячка, членкиня Українського ПЕН. Засновниця Нью-йоркського літературного фестивалю в селищі Нью-Йорк Бахмутського району Донеччини.

У рік початку повномасштабного вторгнення Амеліна приєдналася до польових дослідників воєнних злочинів Росії в команді Truth Hounds – організації, яка протягом останніх восьми років документує порушення прав людини в Україні та інших країнах Східної Європи та Центральної Азії.

Вікторія Амеліна на сходах бібліотеки в селищі Нью-Йорк на Донеччині, весна 2023

Саме Вікторія знайшла воєнні щоденники вбитого росіянами харківського письменника Володимира Вакуленка і опікувалась їх публікацією.

Вона бере участь у благодійних поїздках на деокуповані та прифронтові території письменників-членів Українського ПЕН.

Як письменниця дебютувала в літературі з романом "Синдром листопаду, або Homo Compatiens" у 2014 році. Він увійшов у десятку рейтингу "ЛітАкцент-2014".

Лауреатка національної премії Коронація Слова 2014 року та премії Джозефа Конрада за романи "Дім для Дома" та "Синдром листопаду". Також роман "Дім для Дома" увійшов до короткого списку премії літературної премії Європейського Союзу – Міста Літератури ЮНЕСКО. 2021 року була номінована на Літературну нагороду Центральної Європи Angelus.

Фото: Victoria Amelina / Facebook

Росія завдала удару двома ракетами по Краматорську ввечері 27 червня. Окупанти влучили в кафе в центрі міста, біля якого перебувало багато людей. На даний момент відомо про дванадцятьох загиблих, серед яких троє дітей, та 60 поранених.