"Плетіння сіток" представлятиме Україну на 60-й Венеційській Бієнале

Міністерство культури оголосило результати конкурсу з відбору Куратора та проєкту для представлення України на 60-й Венеціанській бієнале сучасного мистецтва.

Українська комісія визначила кураторами національного павільйону Бієнале-2024 Максима Горбацького та Вікторію Бавикіну (ГО "Українська фотографія) та їх проєкт "Плетіння сіток".

До проєкту також залучені українські митці Катя Бучацька, Андрій Достлєв, Лія Достлєва, Андрій Рачинський та Даніїл Ревковський. "Плетіння сіток" є метафорою спільної дії, що одночасно дозволяє та допомагає емансипації кожного її учасника.

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Три мистецькі роботи, зібрані в проекті, покажуть різні спільні досвіди, шляхи переживання цих досвідів та можливості їх комунікації. Важливою умовою всіх трьох робіт є роль художника як фасилітатора, що підтримують різні голоси, допомагають їм проявитись у спільній дії.

Архітектором проєкту виступить Олександр Бурлака, дизайнером - Міша Букша.

Максим Горбацький та Вікторія Бавикіна на відкритті виставки "Дім" в Open Eye Gallery, Ліверпуль, 2023

Як зазначила голова Конкурсної комісії Тетяна Філевська, у своєму виборі конкурсна комісія визначила саме "Плетіння сіток" потенційно успішним проєктом на Бієнале та актуальним для світового культурного контексту.

Напередодні засідання української конкурсної комісії, Президент Венеційської бієнале Роберто Чікутто та Куратор 60-ї Венеційської бієнале Адріано Педроса оголосили провідну тему виставки наступного року - "Іноземці скрізь". Один з найбільших в світі форумів сучасного мистецтва досліджуватиме наступного року поняття "іноземець" і зосередиться на тих, хто перебуває на маргінесі, а саме вигнанцях, емігрантах та аутсайдерах.

Якщо з якихось причин проєкт "Плетіння сіток" не зможе взяти участь в Бієнале, Україну представлятиме проєкт, який посів друге місце національного конкурсу. Це кураторки Ольга Дятел та Альона Каравай з мистецьким проєктом "Chornobyldorf. Anthropological museum".

Венеційська Бієнале є одним з найбільших і найдавніших форумів сучасного мистецтва в світі. Вперше вона відбулась у 1895 році. Україна представляє там свій павільйон пчинаючи з 2001 року. Минулоріч там було представлено мистецький проєкт харківського художника Павла Макова "Фонтан виснаження. Висока вода". Центральний об’єкт проєкту – інсталяція з 12 рядів мідних лійок, по яких циркулює вода. Інсталяцію доповнюють супровідні матеріали: малюнки та фотографії

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Хто такі Максим Горбацький та Вікторія Бавикіна?

Максим та Вікторія - подружжя українських кураторів, що з 2021 року живуть та працюють у Великій Британії. Максим навчався в Лондонському університеті за спеціальністю "Історія фотографії". Проєкт Максима та Вікторії "Дім" брав участь в Українському фестивалі в Ліверпулі в рамках проведення Євробачення. Ліверпульська галерея Open Eye Gallery, що була співорганізатором проєкту "Дім" врешті запросила Максима Горбацького очолити експозиційний відділ галереї.

Разом заснували проєкт про українську фотографію Ukrainian. Photographies.

До переїзду у Велику Британію Максим Горбацький працював в Мистецькому арсеналі. Там він був співкуратором великого оглядового проєкту "Чутливість. Сучасна Українська Фотографія" (2021), очолював напрямок фотографії в Малій галереї Мистецького арсеналу.

Вікторія Бавикіна є арт-менеджеркою та соціологинею культури, дослідницею політичного та соціальнокритичного мистецтва. Кураторка колекції GrynyovartFoundation та кураторка мистецького простору АКТ. Співкураторка виставки "Швидкорозчиний час" у Мистецькому Арсеналі (2018).