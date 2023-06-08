Читання, дискусії, кінопокази: ХI Книжковий Арсенал оголосив програму

ХI Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал, який пройде у Києві 22−25 червня, оголосив програму. Цьогоріч до неї увійшло близько 100 подій.

Читайте УП.Культура у Telegram

Офіційне відкриття ХI Книжкового Арсеналу відбудеться 22 червня о 17:00. Продовжить програму в цей день дискусія "Демократія і війна" в межах фокус-теми "Коли все має значення". Загалом цього дня заплановано 10 подій: дискусії, поетичні читання, кінопокази, дитяча програма й музичні події.

Фокус-тема "Коли все має значення", кураторкою якої є журналістка Наталя Гуменюк, представить вісім подій. На них обговорюватимуться наші цінності й досвід, те, що зараз відбувається з нами, з суспільством, з країною та світом.

Програма об'єднає близько 100 подій. Фото: Книжковий Арсенал / Facebook

Літературна програма "Перенести досвід у пам’ять", кураторкою якої є Ірина Славінська, стане наймасштабнішою на цьогорічному Книжковому Арсеналі. Вона представить щоденники, документальні нотатки і художні твори, професійних письменників і тих, хто почав писати після лютого 2014 та 2022 років.

Програма для/про дітей та підлітків "Коли війна не лише у книжках" запропонує дружній простір для спілкування, читання та обговорення дитячих книг та історій, які пишуться і видаються в часи війни. Кураторка програми − Юлія Козловець.

Програма для/про дітей запропонує обговорити історії, які пишуться під час війни. Фото: Книжковий Арсенал / Facebook

Професійна програма Книжкового Арсеналу, яку курує Оксана Карп’юк, стане місцем зустрічі для представників галузі та надасть майданчик для обміну знаннями та досвідом.

Спеціальна програма "(не)публічні бібліотеки" від Літературної лабораторії Мистецького арсеналу, куратором якої є Діма Казаков, розповість про невеликі мандрівні, бездомні бібліотеки, реальні й онлайнові архіви, колекціонування, персональні книжкові та вінілові збірки, куровані полиці, зіни.

Спеціальна програма Українського ПЕН "Пам’ять говорить" представить п'ять подій, на яких йтиметься про пам’ять, яка спонукає нас до відповідальності − перед загиблими і перед культурою. У рамках цієї програми в перший день фестивалю відбудеться презентація воєнного щоденника вбитого росіянами Володимира Вакуленка.

Книжковий Арсенал 2023 готує низку спецпрограм. Фото: Роман Шаламов

Спеціальна програма від Довженко-Центру "Літературний кіноканон. Том перший" представить три фільми, засновані на знакових літературних творах: "Сон" за шевченківською поемою, екранізацію гоголівського "Вечора на Івана Купала" та кінопостановку "Захара Беркута" Івана Франка. Кожен із них показує, як за творами, зробленими за партійним замовленнями чи нормами цензури, українським кінематографістам вдавалося виносити на екрани важливі теми національної історії та питання української ідентичності.

Візуальна складова XI Книжкового Арсеналу буде представлена сімома виставковими проєктами:

"Захисний шар" Костянтина Зоркіна;

"Україна: символи боротьби" Марії Кінович;

"Коли все має значення" від Клубу ілюстраторів Pictoric;

"Око Бурі", виставка українсько-ізраїльської дитячої книжкової ілюстрації;

"Хронологія русифікації" від проєкту Лінгвоцид;

"Каліграфія та шрифт 2022-2023 рр" від Школи каліграфії "Арт і Я";

The Reckoning Project.

Відвідувачі Книжкового Арсеналу також зможуть завітати на виставку "Форми присутності", що триває у правому крилі Мистецького арсеналу з квітня 2023 року та виставку "(про)мови", яку представить Лабораторія сучасного мистецтва "Мала Галерея Мистецького арсеналу".

Повну програму Книжкового Арсеналу 2023 можна знайти за посиланням.

Продаж онлайн-квитків на ХI Книжковий Арсенал стартує незабаром.