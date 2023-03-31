"Нам дуже важливо поговорити самими із собою". Олеся Островська-Люта розповіла, яким буде 11-й Книжковий Арсенал

Сьогодні організатори Книжкового Арсеналу оголосили, що фестиваль повертається після вимушеної паузи минулоріч. Генеральна директорка Мистецького арсеналу, який організовує один з найбільших літературних фестивалів країни, розповіла УП.Культура, яким він буде вже цього червня.

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За словами Олесі Островської-Лютої, цьогоріч фестиваль пройде із низкою змін, яких вимагає нинішня ситуація. "Книжковий Арсенал буде набагато меншим цього разу, ніж ми звикли до цього. З технічних причин і з безпекових міркувань. Ми орієнтуємося на укриття, яке можемо забезпечити в разі необхідності. Але дуже сподіваємося, що він буде таким чудовим як завжди і працюємо над цим", – каже вона.

Гендиректорка Мистецького арсеналу додає, що навіть в умовах воєнного стану організатори прагнули зберегти особливий характер Книжкового Арсеналу, до якого звикли десятки тисяч відвідувачів та гостей.

"Давно тривають дискусії, чи не мають бути українські книжкові ярмарки схожими на європейські – Франкфурт, Ляйпциг, Париж, – де ти не можеш купити книжку, а лише бачиш стенд видавництва. Але ми думаємо, що для відвідувача Книжкового Арсеналу дуже важливо купити книжку, бо ти тоді стаєш сам куратором своєї подорожі. І ми хочемо це зберегти. Нам здається, що це велика цінність", – переконана Островська-Люта.

Олеся Островська-Люта. Фото: Олександр Попенко / Мистецький арсенал

Організувати все як у попередні роки, коли самі видавництва займалися продажем своїх книг, цьогоріч виявилося набагато важче: "Юля Козловець (координаторка Фестивалю Книжковий Арсенал – УП.Культура) говорила з багатьма видавцями. Видавці в дуже різному стані: від тих, які сильно постраждали від війни зі східних і північних регіонів, до тих, чиї видавничі потужності не дуже постраждали. До менших видавців, які евакуювалися або не мають доступу до своїх складів. Тобто ситуація дуже різна. Якщо два роки тому було рівне поле гри, то зараз так само як для українських музеїв: є ті, які в досить безпечній ситуації, і є музеї в Херсоні, які просто розграбовані".

Тому, розповідає Островська-Люта, в організацію книжкового ярмарку вирішили внести певні зміни. "Операторами продажу книжок будуть не видавництва самі, а місцеві київські книгарні. Кожна з них буде оператором певного сегменту літератури. Це наче така підтримка для київських книгарень, яким теж не солодко довелося під час 2022 року", – каже вона.

Фото: Книжковий Арсенал

Так само Книжковий Арсенал 2023 не матиме особливого наголосу на іноземних гостях, додає гендиректорка Мистецького арсеналу. "Ми не дуже фокусуємося на тому, щоб приїхали гості з-за кордону, як це було в попередні роки. З кількох причин. Перша і найважливіша причина: нам здається, що центр світу зараз в Україні і українські голоси найбільш цікаві".

Островська-Люта підкреслює, що команда переконана: на цьому етапі Книжковий Арсенал має насамперед тримати у фокусі центральність нашого досвіду: "Як каже кураторка нашої фокус-теми, яку ми оголосимо окремо, нам дуже важливо поговорити самим із собою про цей досвід. І це буде таким фокусом всього, про шо ми будемо говорити".

Книжковий Арсенал 2023: дати, локації та секції

11-ий Книжковий Арсенал проходитиме з 22 червня по 25 червня. Він складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку з відповідними тематичними секціями.

На відміну від минулих років, операторами продажу книжок на фестивалі будуть не окремі видавництва, а локальні київські книгарні: "Сенс", "Книжковий Лев" та "Закапелок". Кожна з них займатиметься окремою секцією.

Одну з секцій – "Арткнига" – куруватиме Довженко-Центр в рамках партнерства з Мистецьким арсеналом.

Книжковий Арсенал відбуватиметься у лівому крилі першого поверху Старого арсеналу. Події програмної частини проходитимуть на трьох сценах.

Фото: Книжковий Арсенал

Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал – щорічний проєкт Мистецького арсеналу. Вперше відбувся у 2011 році. Відтоді гостями міжнародної програми фестивалю стали майже пів тисячі відомих міжнародних авторів з понад пів сотні країн. Щороку близько 200 українських видавництв презентують свої видання на виставці-ярмарку.

У березні 2019 року Книжковий Арсенал визнали найкращим літературним фестивалем року на Лондонському книжковому ярмарку.

У 2022 році фестиваль було скасовано у зв’язку з повномасштабною війною Росії в Україні. Однак у січні 2023 року організатори фестивалю назвали переможців всеукраїнського конкурсу "Найкращий книжковий дизайн 2022".