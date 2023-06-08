Два фільми про війну в Україні покажуть на кінофестивалі в Нью-Йорку

На кінофестивалі Трайбека (Tribeca Film Festival) в Нью-Йорку покажуть дві документальні стрічки про розпочату Росією війну в Україні.

Читайте УП.Культура у Telegram

Саме на фестивалі відбудеться світова прем'єра фільма "Правило двох стін" (Rule Of Two Walls) режисера Девіда Гутніка та продюсера Лієва Шрайбера, який минулого року став амбасадором онлайн-платформи для збору пожертв для України UNITED 24. Також стрічку продюсувала українки Ольга Бесхмельниціна та Наталія Лібет.

Фільм показує війну в Україні очима представників світу мистецтва. "Правило двох стін" - це погляд на війну в Україні очима українських митців, які залишилися в своїй країні, щоб творити мистецтво перед обличчям агресії, – йдеться в описі стрічки. – Розмиваючи межі між тим, що відбувається перед камерою і за нею, фільм досліджує, що означає знімати кіно під час війни".

"Правило двох стін" змагатиметься у конкурсі документальних фільмів. На кінофестивалі його представлять Гутнік, Шрайбер та українці, що знялися в ньому.

"Молода пара прокидається від сирен повітряної тривоги і п'є чай на балконі. Сусідні будинки лежать у руїнах, і громада збирається разом, щоб прибрати бите скло та уламки. Сцени цілковитого спустошення провокують безсоння і заціпеніння - проте друзі збираються, щоб відпочити в барі, мистецький центр відкриває нову виставку, а художники подвоюють свою відданість ремеслу", – так описується стрічка у програмі кінофестивалю Трайбека.

Інший фільм про українсько-російську війну на Tribeca Film Festival – це короткометражна документальна стрічка "Одна вагома причина" (One Good Reason) лауреатів премії Еммі Перрі Пельтца та Метью О'Ніла.

Він розповідає про подорож української родини Гнатюків з двома маленькими дітьми, яка тікає від війни, та американську пару зі штату Вісконсін, які готові прихистити незнайомців. Гнатюки приймають важке рішення покинути Україну і почати нове життя в сільській місцевості Вісконсіну. Пристосовуючись до життя в невеликому містечку з населенням 384 особи, вони вибудовують дружбу з родиною, яка їх прийняла.

Після прем'єри фільму на фестивалі Трайбека, стрічку випустять для широкого загалу 20 червня, у Всесвітній день біженців.

Кінофестиваль Tribeca Film Festival проходить щороку в Нью-Йорку. Його заснували у 2002 році Роберт Де Ніро, Джейн Розенталь та Крейг Хаткофф у відповідь на терористичні акти 11 вересня 2001 року. Його місію засновники сформулювали як популяризацію незалежного кіно та переосмислення кінематографістами впливу, який вони мають на свідомість суспільства.

Цьогорічний Tribeca Film Festival 2023 проходить з 7 до 18 червня.