У берлінському метро показують укриття в підземках Харкова та Києва

У берлінському метро на платформі Alexanderplatz U8 відкрилась фотовиставка #NextStationUkraine". У ній зібрані фотографії зі станцій харківського та київського метро, які перетворилися на бомбосховища. Виставка відкрилася 9 червня виступом українського віолончеліста з Харкова Дениса Караченцева.

Зображення українців, які переховуються в Києві та Харкові в укриттях підземки, представили на банерах.

У Берліні відкрилась виставка з фото київської та харківської підземки. Фото: n-ost.org

"Місцеві жителі та туристи Берліна побачать зображення простих українських людей, що ховаються на станціях, намагаючись підтримувати там своє повсякденне життя. Це не кампанія, це спроба знайти інше середовище для журналістики та познайомити берлінців з українською реальністю. Оскільки війна триває, а Росія продовжує масові обстріли по українських містах, тисячі людей в Україні ховаються в підземеллі станцій в ці дні", – написали організатори.

У перший день виставки – 9 червня – виступив український музикант Денис Карачевцев, який грав для українців, що перебували в укритті в харківському метро, в березні 2022 року.

Виступ Дениса у харківському метро представлений на одному із зображень на банері у Берліні.

Денис Карачевцев грав у харківському метро у березні 2022. Фото: n-ost.org

Також музикант першим почав записувати відео, граючи перед зруйнованими будівлями в Україні. Рік тому його відео бачили по всьому світу. У берлінській підземці Денис створив музичний перфоманс – зокрема він зіграв короткий твір українського музиканта Віктора Рекала "Seven Simple Dawns".

На станції метро в Берліні показують фото українців з метро. Фото: n-ost.org

Карачевцев на відкритті виставки в берлінському метро зіграв також свою композицію та твір Джованні Солліми.

Виставка фото в Берліні триватиме до 19 червня 2023. Фото: n-ost.org

Проєкт відбувається за сприяння Українського Інституту.

Також заплановано інтерв’ю музикантів на станції метро про ситуацію в Україні, інтерв’ю з командою з n-ost про історію та ідею проєкту та спілкування з одним із українських фотографів.

У Берліні показують архівні фото українців з укриттів метро. Фото: n-ost.org

Це третє видання проекту Next Station Ukraine. Перша виставка була представлена ​​на берлінських станціях Rosenthaler Platz, Möckernbrücke і Gesundbrunnen. Друга – у травні в празькому метро.

Фотографії провисять з 9 по 19 червня.