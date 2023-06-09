Перша молитва після анафеми: у Києво-Печерській Лаврі молитимуться за упокій Івана Мазепи

У Києво-Печерській лаврі вперше в історії святині відправлять панахиду за її меценатом і ктитором – гетьманом Іваном Мазепою. Богослужіння відбудеться 11 червня 2023, в день Всіх святих у Всіхсвятській церкві, збудованої коштом Івана Мазепи. Панахиду проведуть з нагоди 325-річчя освячення храму.

Про це повідомляють на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

"У цей день вперше в історії Києво-Печерської лаври буде відправлено панахиду за її меценатом і ктитором – гетьманом Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою. Жодна з українських церков ніколи не визнавала чинності цієї анафеми, а українці по всьому світу молилися за його упокій. Натомість в московському патріархаті "проклинати" Мазепу продовжували і за часів незалежної України, і навіть після початку війни у 2014 році. Відтепер історичну і духовну справедливість буде відновлено", – написали в повідомленні.

У МКІП зазначили, що панахида за гетьманом Мазепою стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури.

"А в лаврських храмах лунатиме молитва Богові за Україну, за захисників та захисниць нашої країни та нашого народу", – додали в повідомленні.

Фрагмент портрету Гетьмана Івана Мазепи в латах. Невідомий художник. 1700 рік. З колекції Художнього музею Дніпра

На заході оголосять про старт реставраційних робіт у церкві Всіх святих, які відбуваються за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні, а також презентують новий проєкт – Музейний центр "Гетьман Іван Мазепа та його доба" (локація — Онуфріївська вежа).

Анафема на гетьмана Івана Мазепу була накладена 12 листопада 1708 року за наказом російського царя Петра І, у зв'язку з переходом гетьмана на бік шведського короля Карла XII у Великій Північній війні. Це стало початком боротьби російського царату з українською державністю.

У вересні 2018 року Вселенський патріарх і синод Константинопольської церкви зробили заяву, що вони ніколи не визнавали дійсною анафему на Івана Мазепу, тому що вона була політично вмотивована.