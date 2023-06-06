Три дні на передачу майна. Комісія Мінкультури завершила роботу у Києво-Печерській лаврі

5 червня комісія Міністерства культури та інформаційної політики завершила свою роботу в Національному заповіднику Києво-Печерська лавра. Вона виявила порушення з боку УПЦ МП та підписала із заповідником акт приймання-передачі державного майна.

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Про це повідомила пресслужба МКІП.

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"Документом підтверджено передачу державного майна у користування заповіднику (загалом 79 об’єктів)", – йдеться у повідомленні міністерства.

Також повідомляється, що комісія виявила порушення законодавства з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, тож заповідник направив чоловічому монастирю УПЦ МП вимогу про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення всіх культових будівель та іншого майна, що є державною власністю.

Тепер протягом трьох робочих днів керівництво УПЦ МП має підписати акт і передати заповіднику ключі від замків та дверей до всіх 79 об'єктів.

У міністерстві додали, що сподіваються на негайне виконання вимог монастирем. В іншому випадку – справу передадуть до суду.

УПЦ МП має передати майно заповіднику. Фото: Subhash Roy / Flickr

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У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені були покинути монастир і всі будівлі.

Втім, представники УПЦ МП відмовилися це робити. Також 29 березня до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. У ньому вимагали визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду. Але вже 1 квітня Шевченківський суд Києва відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

12 квітня на території Лаври нарешті розпочала свою роботу Комісія з приймання-передачі державного майна.

А 14 квітня новим в.о. генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра призначили ексочільника Національного заповідника Хортиця Максима Остапенка.

На початку травня МКІП повідомляв, що комісія вже передала у користування заповідника Києво-Печерська лавра 16 корпусів – це третина майна, яким там користувалася УПЦ МП.