Присвята загиблим. Якою буде інсталяція від України на фестивалі Burning Man. ФОТО

На цьогорічному культовому фестивалі Burning Man українська команда представить інсталяцію The Hedgehog Temple ("Храм їжака"). Цей артоб'єкт буде меморіалом, присвяченим загиблим у повномасштабній війні співвітчизникам.

Читайте УП.Культура у Telegram

Як розповів голова "Спільноти бьорнерів України" Ярослав Корець, реалізацію українського проекту грантом підтримали організатори Burning Man Project.

Реклама:

За його словами, ідея інсталяції виникла, коли фестиваль оголосив тему цього року – ANIMALIA. Тоді українська команда задумала зробити велетенського їжака, побудованого з протитанкових їжаків та накритого військовою піксельною сіткою. Корець пояснив, що такою інсталяцією автори хотіли показати символ України, що захищається, а також присвятити її загиблим.

Фото: Oleksandr Slobodianyk / Facebook

"Військовий меморіал The Hedgehog Temple, присвячений українцям, які вже ніколи не зможуть поїхати на Burning Man, бо їх забрала війна…Ми веземо на Burning Man нашу біль і горе від людських втрат. Хочемо розповісти історії наших друзів з творчої спільноти, яких забрала війна. Артисти, діджеї, музиканти, режисери, художники, айтішники, журналісти… вони могли би бути з нами на Burning Man, але вже ніколи не зможуть це зробити через російську аргесію", – додав він.

Фото: Oleksandr Slobodianyk / Facebook

Реклама:

Виробництво їжака з іржавого металу заввишки сім метрів, з сотнею протитанкових їжаків у животі, завершили у червні в Києві. Наразі його завантажили у контейнер та океаном відправили до США.

Фото: Oleksandr Slobodianyk / Facebook

Фото: Yaroslav Korets / Facebook

Також поруч із інсталяцією будуть розміщені протитанкові їжаки, на яких буде написано історії загиблих. Художник Олександр Слободянюк закликав усіх охочих надіслати спогади про близьких чи родичів. "Якщо ви хочете, щоб фото, історії, особисті речі ваших Героїв потрапили в наш Храм і допомогли врятувати тих, хто боронить нас з вами. Це може бути шеврон, фото, окуляри, кепка, браслет, будь-яка особиста річ, або будь-що, що ми можемо експонувати в нашому храмі і через що ми зможемо достукатись до людей з іншої сторони планети", – написав він.

Фото: Oleksandr Slobodianyk / Facebook

Burning Man – щорічний фестиваль незалежного мистецтва. Проходить починаючи з 1986 року в пустелі Блек-Рок у штаті Невада (США). На фестивалі в пустелі встановлюють різноманітні артоб'єкти, а на завершення спалюють гігантську людську фігуру із дерева.

У минулому році литовсько-американський табор Amber Dust встановив на фестивалі п'ятиметровий тризуб на знак солідарності з Україною.

Цьогорічний Burning Man 2023 відбудеться 27 серпня – 4 вересня.