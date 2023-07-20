Готують лист до ЮНЕСКО. В Одесі російськими ракетами пошкоджено три музеї. ФОТО

Росія третю добу поспіль завдає нічних ракетних ударів по Одесі. У ніч на 20 липня ракети агресора пошкодили Одеський літературний музей, Одеський археологічний музей та Музей західного та східного мистецтва.

У літературного музею пошкоджено саму будівлю, в археологічному – вікна та двері, також знищено пам'ятку в Миколаєві, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Сьогодні вночі окупанти знову атакували Одесу та Миколаїв. В результаті – в Одесі пошкоджені будівлі низки музеїв та повністю знищено щонайменше одну пам‘ятку в Миколаєві", – написав міністр.

Реклама:

Фото: Tkachenko.UA / Telegram

Фото: Tkachenko.UA / Telegram

Ткаченко уточнив, що повністю знищено будівлю Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Він знаходився в історичній будівлі – пам‘ятці архітектури місцевого значення.

Міністр підкреслив, що внаслідок російських обстрілів страждає історичний центр Одеси, що є об'єктом всесвітньої спадщини. Тож МКІП готує лист на ЮНЕСКО з описом пошкоджень.

Реклама:

Фото: Tkachenko.UA / Telegram

Фото: Tkachenko.UA / Telegram

Крім того, про пошкодження Музею західного та східного мистецтва повідомила заступниця директора з розвитку Одеського художнього музею Олександра Ковальчук.

"Закликаю ЮНЕСКО все ж назвати ім'я агресора, вчергове переосмислити його роль в керівних органах організації та ефективність організації враховуючи фактор присутності там росії", – додав Ткаченко.

Фото: Tkachenko.UA / Telegram

У ніч на 20 липня Росія знову обстріляла Одесу, під прицілом ракет опинилися порти, причали, житлові будинки й торгові мережі. Також постраждало генконсульство Китаю в Одесі

За даними місцевої влади, внаслідок нічної атаки постраждали вісім людей, серед яких троє співробітників ДСНС. Під завалами виявили тіло одного загиблого. Також з-під завалів рятувальники дістали людину.

Також окупанти вдарили по Миколаєву, там пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхових житлових будинків та близько 15 гаражів. Повідомляють про одного загиблого чоловіка, пізніше з-під завалів дістали тіло літньої жінки.