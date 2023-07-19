Росіяни пошкодили в Україні вже 664 об'єкти культурної спадщини – МКІП

З початку повномасштабного вторгнення країни-терористки Росії в Україну – продовжують знищуватись культурні пам’ятки. В переліку насліддя, яке зазнало руйнувань від атак росіян, унікальні об’єкти.

На сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики, яке фіксує такі втрати, не може надати повну інформацію про втрати.

Про це заявила Катерина Чуєва, заступниця міністра культури та інформаційної політики України. За її словами, кількість знищеної спадщини продовжує зростати.

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"Повну картину ми зможемо побачити вже після завершення війни і тільки після того, коли більша частина зон бойових дій буде розмінована й стане безпосередньо доступна для дослідників. Станом на сьогодні ми можемо обстежувати та повноцінно документувати переважно ті об'єкти, які знаходяться на деокупованих територіях й відносно віддалені від лінії вогню", – зазначила Чуєва.

Будівля колишнього Реального училища в Ізюмі. Фото: suspilne.media

Посадовиця озвучила дані обласних військових адміністрацій по втратах культурної спадщини – станом на 25 червня. Так, зафіксовано пошкодження або руйнування понад 664 об'єктів культурної спадщини, без урахування об'єктів культурної інфраструктури, таких як бібліотеки або інші заклади, що розміщувалися в сучасних будівлях.

Загальна цифра включає невелику кількість об'єктів археологічної спадщини, основна частина яких слабко доступна наразі для обстежень.

"На сьогодні відомо про пошкодження чи руйнування 84 пам'яток національного значення, 514 пам'яток місцевого значення, а також 66 щойно виявлених об'єктів культурної спадщини", – йдеться в заяві.

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Із 664 пошкоджених об'єктів культурної спадщини:

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пам'ятки архітектури – 211 об'єктів;

архітектури і містобудування – 186;

історії – 179;

історії монументального мистецтва – 18;

містобудування і монументального мистецтва – 17;

археології – 16.

"Слід також пам'ятати, що одна пам'ятка при цьому може бути водночас, наприклад, і пам'яткою архітектури, і пам'яткою історії", – наголошують у МКІП.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за даними ОВА повністю зруйновано щонайменше 24 пам'ятки, частково пошкоджено 523, ступінь пошкоджень 115 пам'яток потребує уточнення.

Внаслідок обстрілів росіян був знищений музей Григорія Сковороди. Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Руйнування через теракт на Каховській ГЕС

Об‘єкти культурної спадщини постраждали також внаслідок руйнування Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Для порятунку цих об‘єктів Кабінет Міністрів створив Міжвідомчий координаційного центр, який очолив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Україна вперше зіткнулася з викликами такого масштабу. Ми маємо значні території, які обміліли внаслідок різкого спаду води або навпаки були підтоплені. Перші з них уже привернули увагу копачів та любителів металопошуку, котрі незаконно видобувають цінні артефакти. Крім того, є пошкодження нижче за течією, де власне сталося затоплення і це спричинило пошкодження об'єктів культурної спадщини. Інститут археології НАН України, місцеві пам‘яткоохоронці і дослідники об'єдналися для того, щоб створити кілька експедицій і виїздити на місця. Тобто такі роботи ведуться у взаємодії з правоохоронцями та безпековим сектором. Їх також підтримують міжнародні донори", – підкреслила Катерина Чуєва.

Також заступниця міністра підкреслила важливу роль співпраці з ЮНЕСКО в контексті збереження української культурної спадщини та притягнення до відповідальності Росії за її пошкодження та знищення, назвавши ЮНЕСКО "парасольковою організацією, яка коориднує зусилля різних сторін, і частково бере на себе функцію моніторингу і верифікації даних щодо об'єктів культурної спадщини".