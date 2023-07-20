Всім серіалів! Мінкульт розподілив 448 мільйонів на виробництво телевізійних фільмів

Міністерство культури ввечері середи, 19 липня, здивувало інформацією про те, що відродження серіального виробництва – "питання державної інформаційної та культурної безпеки".

З четвертого абзацу цього офіційного повідомлення врешті стало зрозуміло, що в такий спосіб українське суспільство інформують про конкурс на створення серіалів. Але ні, це не оголошення конкурсу – міністерство провело його і місяць тому визначило 53 переможців.

"У бюджеті на 2023 рік були передбачені кошти на підтримку цього напряму. У травні-червні відбувся мистецький конкурс, організатором якого стало ДП МПІУ (Платформа іномовлення, телеканали "Freedom" і "Дім" – ред.). Станом на 19 липня було укладено 17 договорів з переможцями конкурсу за загальну суму понад 150 млн грн. Загалом у конкурсі перемогли 53 проєкти сучасної тематики від 32-х вітчизняних продакшенів. Процес укладання договорів триває, інформація по кожному договору відображається в електронній системі публічних закупівель Prozorro", – написано на сайті МКІП.

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Ця інформація від Мінкульту з’явилась невдовзі після того, як в ефірі столичного комунального телеканалу "Київ" відбувся телеефір "Опозиція вимагатиме відставки міністра Ткаченка". В інтерв’ю телеканалу кіноакторка та кастинг–директорка Алла Самойленко ("Люксембург–Люксембург", "Довбуш") розповіла подробиці про результати цього конкурсу, інформація про який частково і справді є в системі Prozorro.

Серед переможців, що вироблятимуть серіали за державний кошт – важковаговики медіаринку: Film.ua, "Алхаб" (колишній "Стар Медіа"), продакшени холдингів Ігоря Коломойського "1+1 Медіа", Віктора Пінчука StarLightMedia, а також "Квартал 95" та інші.

Алла Самойленко вже давно стежить за перебігом цього конкурсу. В коментарі УП.Життя вона називає його "для втаємничених" – інформацію про нього в травні вона зустріла випадково в дописі колег у соцмережі.

Регламент конкурсу на сайті Міністерства не містив ані прізвищ експертів, ані чіткої процедури проведення, переконує Самойленко. З особистих джерел вона довідалась, що ухвалення результатів конкурсу приймалося на рівні двох осіб – режисер "Слуги народу" Олексій Кірющенко та міністр Олександр Ткаченко.

Від акторів кастинг-директорка, зокрема, почула про "проблемні моменти" майбутнього серіалу "СМТ Інгулець" від продакшену актора та телеведучого "1+1" Юрія Горбунова.

За інформацією "Детектор.Медіа", в основі сюжету цього серіалу – історія двох друзів, які втікають з-під обстрілів у Харкові і опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець. Там всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Вчора опозиційний депутат Володимир Ар’єв написав, що його прототипом вгадується реальний аграрій Олександр Поворознюк, власник ФК "Інгулець", герой поп-хіта "Вова, *баш їх б***ь".

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За словами Самойленко, актори, яких запросили до цьго проєкту, питали в неї поради, чи брати участь у проєкті, обговорювали діалоги й нюанси сюжету.

"Акторів непокоїло те, що це за сюжетом діють молоді люди, які ухиляються від мобілізації. Непокоїло і те, що це комедія. З одного боку, так, люди хочуть чогось жартівливого, і комедії йдуть на ура. Але, мабуть, це дуже сильно залежить від деяких обставин, від того, де людина знаходиться, чи вона в тилу, чи в окопі, де її рідні, який її морально-психологічний стан. Я не вбачаю нічого поганого в тому, що "СМТ Інгулець" це комедія. Але я погоджуюсь, що заявляти героїв ухилянтами в такий момент – якось дивно. З іншого боку, коли стало зрозуміло, що переважна більшість того, що запускається, – комедії, це викликало моє занепокоєння", – каже Алла Самойленко.

Якість серіалів, що отримали фінансування – ще одне питання, на яке звертає увагу Самойленко.

"На реалізацію проєктів відводиться дуже короткий термін, тобто вони до 31 грудня цього року мають здати всі свої продукти Мінкульту. А враховуючи кризу з творчими кадрами, з тим, що частина людей виїхала, частина людей знаходиться на фронті, дуже багато провідних майстрів, технічних цехів знаходиться на нулі. Як група "Адама" – там і продюсери, і режисери, і оператори, і режисери монтажу – як в цих умовах їм вдасться реалізувати такий потік продукції, чесно кажучи, важко зрозуміти", – говорить кастинг-директорка.

Сьогодні результати конкурсу – в топі найобговорюваніших тем в соціальних мережах та в політичних верхівках. Колишня директорка столичного кінотеатру "Жовтень" Людмила Горделадзе написала: "На комітеті з гуманітарної політики Верховної Ради підняли питання серіалів на 400 млн. грн. і домовилися терміново заслухати О.Ткаченка і обговорити з урахуванням громадського резонансу. Слідкуємо!" Поки що Комітет офіційно не повідомив, коли заслухає міністра культури.

Позиція Міністерства культури і Платформи іномовлення

Інформація про конкурс на виробництво серіалів була оприлюднена на сайті Міжнародної платформи іномовлення 3 травня, там же 8 червня були оголошені і його результати. Перемогу здобули проєкти "патріотичного аудіовізуального контенту", – написано в повідомленні МПІУ.

В коментарі УП.Життя Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що більшість фільмів–переможців конкурсу "це художнє переосмислення реалій нашого сьогодення, історії війни, стійкості та героїзму українців".

Міністр також повідомив, що усі проєкти вироблятимуться українською мовою, а виходитимуть в ефірі різних українських телеканалів, таким чином їх зможуть побачити якнайбільше глядачів в Україні і за кордоном.

"Практично всі проєкти – сучасної тематики, за винятком документальної реконструкції "Ярослав Мудрий – тесть Європи". Події розгортаються в Україні або стосуються українців", – додав Ткаченко.

Серед переможців 13 документальних проєктів і 40 художніх фільмів та серіалів, в тому числі один анімаційний. Художні фільми теж різні: драма, воєнна драма, мелодрама, драмеді, військова трагікомедія, комедія, детектив.

На питання УП.Життя, чи відбувалась перевірка переможців конкурсу на предмет зв’язків із кіноринком Росії – склад команд, походження франшиз сюжетів – міністр відповів:

"Так, відповідна перевірка проводилася, згідно з вимогами чинного законодавства. Участь у конкурсі могли взяти юридичні особи будь–якої форми власності, зареєстровані на території України серед учасників, кінцевих бенефіціарних власників або посадових осіб яких немає громадян Російської Федерації. 99% цих проєктів отримали свідоцтво національного фільму, що доводить відсутність поточних зв’язків з російським кіноринком".

Також Ткаченко додав, що мета конкурсу – "реалізувати інформаційну політику держави і задовольнити культурні потреби аудиторії".

УП.Життя звернулось по деталі конкурсу і до самої Платформи іномовлення. Директорка МПІУ Юлія Островська на письмовий запит повідомила, що до складу конкурсної комісії входили представники Платформи та один представник Міністерства культури та інформаційної політики (за згодою).

"Персональний склад комісії ми не будемо розкривати. Це пов’язано з безпекою цих людей, оскільки за останні дні наші співробітники, чиї дані були в документах на Prozorro, вже отримали низку особистих погроз", – додала Островська.

Всього на виробництво серіалів в межах цієї програми витратять 448 млн грн. згідно бюджетного паспорту: "Їхнє бюджетне призначення – саме виробництво серіалів, тобто витратити ці кошти на щось інше ми не можемо".

Усього буде вироблено 240 годин різножанрового україномовного контенту. Островська розкрила УП.Життя деталі деяких фільмів:

"Кілька назв для прикладу, але зважайте, що всі назви ще робочі. Мелодрама "Потяг", яку зніматиме режисер "Спіймати Кайдаша" Олександр Тіменко, – про долю молодої провідниці, потяг якої стає евакуаційним. Її особиста історія показана на тлі перших днів великої війни.

Повнометражна драма "Сімейний альбом", тут головна героїня англійка, прадід якої родом з Харкова. Він розповідав про Голодомор 1932–1933 років, а вона прагне показати сучасний геноцид українців, який влаштували росіяни.

Драмеді "Історія сестер" покаже, як війна знову звела разом у батьківській хаті трьох рідних по крові, але зовсім чужих одна одній сестер, які внутрішні зміни стались з ними за рік війни.

Військова трагікомедія "Позивний "Тамада"" – головний герой до повномасштабного вторгнення працював тамадою, з початком війни пішов добровольцем на фронт, на фронті з ним відбуваються дуже різні – і сумні, і комічні історії."

Островська розповіла, що у телегладача є високий запит на телевізійний контент сучасної тематики, але немає виробництва.

"З початком повномасштабного вторгнення воно лягло і майже поки не відновилось, бо в індустрії немає грошей. Подобається нам це чи не подобається, але, так, люди шукають контент, який допомагає трохи відволіктись від складних реалій, і дивляться його на російських Ютуб–майданчиках. Ви можете самі пересвідчитись: щодня якісь російські драми, комедії, мелодрами опиняються в трендах українського Ютубу", – додала директорка Платформи іномовлення.

На російських діджитал–платформах і справді легко знайти такий контент. Зокрема, і серіали, вироблені українцями для російського ринку і з російськими акторами. Наприклад, "Замок на піску", який вироблено компанією "Фільм Стрім" на замовлення "ТРК Україна" в 2019 році. Серіал транслювався в Росії, в головній ролі – російська акторка Марія Аніканова.

"Фільм Стрім" тепер виграло конкурс МПІУ і виробить на державне замовлення фільм "Тривожні люди".

"Уламки" ТРК "Україна", яку Ринат Ахметов ліквідував минулого року – ТОВ "Ми – Україна" – теж є у переможцях конкурсу МПІУ і зніме за державні кошти два проєкти.

В коментарі УП.Життя Юлія Островська фактично повторила тезу міністра – перевірка учасників конкурсу проводилась в межах чинного законодавства. Зв’язків з Росією у переможців конкурсу не встановлено.