Помер відомий український мовознавець Костянтин Тищенко

У неділю, 23 липня, помер відомий український мовознавець, перекладач, викладач і знавець майже 50 мов Костянтин Тищенко.

За тиждень йому мало виповнитися 82 роки.

Про смерть Тищенка повідомив Інститут мовознавства імені O.O.Потебні НАН України у своєму Facebook.

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"Українська наука про мову втратила визнаного фахівця із загального мовознавства, метатеорії мовознавства, знакової теорії мови, романського та східного мовознавства, автора глибоких, новаторських праць із германістики, кельтології, баскології, фінознавства, балканістики, алтаїстики, топоніміки, історії української мови", – йдеться в повідомленні.

Також співчуття близьким та рідним професора Тищенка висловив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, з яким мовознавець був пов'язаний понад 60 років свого життя.

"Колектив Київського національного університету імені Тараса Шевченка висловлює щирі співчуття близьким і рідним та всім, хто знав і цінував цю видатну людину. Вічна пам'ять!" – повідомили в КНУ.

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Костянтин Тищенко (1941–2023) – український мовознавець, педагог, перекладач, доктор філологічних наук, професор. Є автором понад 240 праць: вони стосується метатеорії мовознавства, знакової теорії мови, лінгвістичних закономірностей, оптимізації морфологічних описів мов, проблем розвитку мови тощо.

Створення метатеорії мовознавства, які Тищенко присвятив також свою докторську дисертацію, вважають його головним науковим здобутком. Вперше він описав її у вигляді великої матриці у статті 1989 року.

Після захисту дисертації у 1992-му очолив кафедру теорії та практики східних мов, яку згодом реорганізували в кафедру східної філології, а в 1995-му виділили кафедру Близького Сходу. Нею Тищенко завідував 9 років.

У 2001-2010 роках був завідувачем заснованого ним 1992 року Лінгвістичного навчального музею при КНУ ім. Т. Шевченка.

Читав лекції з загального мовознавства, а також вів і курси французької, італійської, перської, фінської, баскської, валлійської та інших мов.