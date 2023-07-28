Оголосили лауреатів Шевченківської премії 2023 і склад нового комітету

Президент Володимир Зеленський оголосив лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2023 рік. Також він затвердив новий склад Шевченківського комітету.

Читайте УП.Культура у Telegram

Відповідний указ з'явився на сайті президента у п'ятницю, 28 липня.

Реклама:

"Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2023 року:

Калитко Катерині Олександрівні, поетесі – за книгу поезій "Орден мовчальниць";

Компаніченку Тарасу Вікторовичу, Бережнюку Максиму Павловичу, Данилейку Северину Володимировичу, Криську Ярославу Андрійовичу, Охрімчуку Сергію Михайловичу, виконавцям гурту "Хорея Козацька" – за авдіоальбом "Пісні Української революції";

Назаренку Михайлу Йосиповичу, літературознавцеві – за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах;

Портнікову Віталію Едуардовичу, журналістові – за публіцистичні статті та виступи останніх років;

Цілик Ірині Андріївні, режисерці – за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин", – йдеться в указі президента.

Реклама:

Як йдеться в указі, цьогоріч розмір Шевченківської премії складає 429 тисяч гривень.

Також в цьому ж документі президент оголосив новий склад Шевченківського комітету, який обиратиме переможця Національної премії імені Шевченка наступні три роки.

Хто увійшов до Шевченківського комітету?

Ще 22 травня Зеленський призначив головою комітету колишнього міністра культури (з 27 лютого до 2 грудня 2014 року та з 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року), Народного артиста України, актора театру, кіно та дубляжу Євгена Нищука.

Також відсьогодні лауреатів Шевченківської премії відбиратимуть:

Доктор філологічних наук, письменник, перекладач та літературний критик Дмитро Чистяк.

Театральний критик, заслужений діяч мистецтв України, лауреат премій "Київська пектораль", премії імені І. Котляревського, президент Асоціації театральних критиків України Сергій Васильєв.

Театрознавиця та театральна критикиня, авторка понад 200 друкованих наукових праць, викладачка та лекторка з міжнародним досвідом Ганна Веселовська. У 2010-2016 роках вже входила до комітету.

Один з ініціаторів створення Національної спілки фотохудожників України, фотохудожник, викладач кафедри кінорежисури в інституті ім. І. Карпенка-Карого Ігор Гайдай.

Олексій Жиров – художник, есеїст, арт-куратор, ілюстратор, відомий як Олекса Манн. Резидент проєктів "Жлоб Арт", "BIRUCHIY contemporary art project", співзасновник контркультурного арт-угрупування "Бактерія".

Журналіст та радіо-, телеведучий, ведучий політичного шоу "Свобода слова" та з 24 лютого 2022 року всеукраїнського телевізійного марафону "Єдині новини", ведучи радіо "Радіо Культура", член журі "Книги року BBC" Вадим Карп’як.

Кандидатка мистецтвознавства, провідна наукова співробітниця Інституту проблем сучасного мистецтва, завідувачка науково-дослідного відділу мистецтва ХІХ-поч. ХХ ст. Національного художнього музею України Олена Кашуба-Вольвач.

Майстриня народного мистецтва, мистецтвознавиця Валентина Корнієнко.

Поет, прозаїк, літературознавець, журналіст, голова Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників України Василь Кузан.

Письменник та поет, перекладач та есеїст, а нині волонтер Андрій Любка. Автор романів "Карбід", "Твій погляд, Чіо-Чіо-сан", "Малий український роман". Лауреат премій "Дебют", "Київські лаври", імені Юрія Шевельова за модерну есеїстику та премії "Золотий хрін" за найгірший опис сексу в українській літературі.

Український музикант, вокаліст групи ТНМК Олег (Фагот) Михайлюта.

Письменниця, філологиня, перекладачка, критикиня, кандидатка філологічних наук, експертка Українського культурного фонду Олеся Мудрак-Ковалів. Лауреатка премії "Коронація слова", Всесвітнього фестивалю поезії Ditët e Naimit.

Акторка Іванна Сахно – уродженка Києва, що знімається в Голлівуді. Серед її найвідоміших ролей – зйомки в голлівудському блокбастері "Тихоокеанський рубіж: Повстання", комедії "Шпигун, який мене кинув". Незабаром очікується вихід серіалу "Асока" з Сахно в одній з головних ролей.

Живописець, народний художник, президент Національної академії мистецтв України Віктор Сидоренко. У 2001 році заснував Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, який очолював до 2022 року.

Лауреат Шевченківської премії 2001 року, диригент, художній керівник Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України Володимир Сіренко.

Лавреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка 2017 року, композиторка Богдана Фроляк.

Керівник Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", голова Української кінофундації, Кавалер французького ордена мистецтв та літератури Андрій Халпахчі.

Лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року, співачка, солістка Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка Анжеліна Швачка.

Крім того, Зеленський доручив комітету провести конкурс на здобуття Шевченківської премії 2024 року серед творів літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, присвячених героїчній боротьбі Українського народу під час збройної агресії Російської Федерації проти України. В указі зазначено, що для цього конкурсу положення щодо строку опублікування творів не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття премії, не застосовується.

Понад місяць тому новий голова Шевченківського комітету, ексміністр культури Євген Нищук анонсував президентський указ про нагородження переможців та призначення нового комітету. Він підкреслив, що нові члени комітету "мають бути амбасадорами Шевченківської премії" та представляти різні галузі мистецтва.

Скандал довкола Шевченківської премії 2023

У 2023 році вперше в історії Шевченківської премії 9 березня, в день народження Шевченка, не були оприлюднені імена лауреатів та не опублікований відповідний указ президента, яким оголошуються результати. Натомість пресслужба Зеленського поширила новину про його зустріч із діячами культури та мистецтва з нагоди 209 річниці дня народження Шевченка.

10 березня голова Комітету Макаров опублікував у своєму Facebook пост про те, що існуючі номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу" і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

У розмові з УП.Культура Юрій Макаров розповідав, що не знає, чому Офіс президента так і не опублікував указ про лауреатів Шевченківської премії 2023 та коли саме таке рішення було прийнято в офісі Зеленського.

Наступного дня, 11 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка все-таки оприлюднив заяву, в якій назвав імена лауреатів 2023 року. Тоді переможців назвали лише у частині категорій, а на сайті президента указ так і не з'явився.

13 березня Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету. Крім того, з Комітету вийшла художниця Влада Ралко. 16 березня Шевченківський Комітет випустив спільну заяву щодо цьогорічної премії і склав повноваження.