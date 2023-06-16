Шевченківську премію 2023 вручать без додаткової номінації, що спричинила скандал

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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16 червня 2023

Новий голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, ексміністр культури Євген Нищук озвучив своє бачення майбутнього складу комітету та повідомив, що цьогоріч скандальну нову номінацію не вручатимуть.

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Про це він розповів в ефірі телемарафону в п'ятницю, 16 червня.

"Передусім моє завдання було після мого призначення 22 травня швидко зробити аналіз всієї ситуації, оскільки дійсно я там в окопах не дуже за всім слідкував, зрозуміти ту проблему, яка ще не закрита і найголовніше – сформувати новий склад комітету, з яким ми можемо обговорити і всі наболілі питання або ж зробити якісь зміни чи доповнення, але, звісно, перед тим, як оголошувати нову кампанію уже на 24 рік", – заявив Нищук.

Ексміністр додав, що нові члени комітету "мають бути амбасадорами Шевченківської премії" та бути представниками різних напрямків, фахівцями у різних видах мистецтва.

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Також Нищук розповів, що від номінації "За внесок у перемогу", яка і спричинила скандал довкола Шевченківської премії, цього року вирішили відмовитись.

"Багато колег казали, що змінювати гру під час гри не є дуже правильно. Більше того, робити якісь доповнення треба робити вже на нову кампанію. І це розуміння ми знайшли. Я не хочу говорити, доки не вийшов указ, він готується, це суто технічна процедура, який власне закриє питання попереднього комітету. Себто будуть нагороджені ті, кого вже оголосили. А додаткова номінація посеред літа, коли в нас уже з вересня має починатися нова кампанія і подача заявок на 24, мені здається, є недоречним. Тому її не буде", – сказав він.

За словами Нищука, найближчими днями має вийти президентський указ, "який завершить всю ситуацію по попереднім переможцям". Після цього комітет у новому складі приступить до роботи над Шевченківською премією 2024.

Скандал довкола Шевченківської премії 2023

У 2023 році вперше в історії Шевченківської премії 9 березня, в день народження Шевченка, не були оприлюднені імена лауреатів та не опублікований відповідний указ президента, яким оголошуються результати. Натомість пресслужба Зеленського поширила новину про його зустріч із діячами культури та мистецтва з нагоди 209 річниці дня народження Шевченка.

10 березня голова Комітету Макаров опублікував у своєму Facebook пост про те, що існуючі номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу" і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

У розмові з УП.Культура Юрій Макаров розповідав, що не знає, чому Офіс президента так і не опублікував указ про лауреатів Шевченківської премії 2023 та коли саме таке рішення було прийнято в офісі Зеленського. 

Наступного дня, 11 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка все-таки оприлюднив заяву, в якій назвав імена лауреатів 2023 року. Тоді переможців назвали лише у частині категорій, а на сайті президента указ так і не з'явився.

13 березня Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету. Крім того, з Комітету вийшла художниця Влада Ралко. 16 березня Шевченківський Комітет випустив спільну заяву щодо цьогорічної премії і склав повноваження.

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