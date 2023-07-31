"Тіні забутих предків", українка з дебютом і Поланські з росіянами. Що покажуть на Венеційському кінофестивалі

Організатори Венеційського кінофестивалю, що розпочнеться вже за місяць, оголосили програму цьогорічного кіноогляду. Тут свіжі роботи найвідоміших режисерів світу і українські фільми – як кілька нових, так і відомий шедевр. А також нова стрічка опального Романа Поланські – із російськими акторами-пропагандистами в кадрі.

Основна програма

Хоча через масовий страйк в американській кіногалузі (спочатку сценаристів, зараз – акторів) програма Венеційського кінофестивалю 2023 і зазнала певних змін, в ній залишилася купа довгоочікуваних прем'єр. Свої нові фільми на острові Лідо покажуть такі відомі режисери як Девід Фінчер, Софія Коппола, Вес Андерсон.

"Минулий тиждень був дещо неспокійним через страйк акторів, який у поєднанні зі страйком сценаристів застав нас зненацька", – заявив, представляючи на прес-конференції програму кінофестивалю, його художній директор Альберто Барбера. Втім, зазначив він, з програми довелося викреслити лише одну стрічку – "Челленджер" режисера Луки Гуаданьїно з Зендаєю в головній ролі.

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Режисер-початківець Бредлі Купер привезе на фестиваль свій другий фільм – драму про американського диригента і композитора українського походження Леонарда Бернстайна "Маестро". Чилійський режисер Пабло Ларраін, відомий своїми байопіками "Неруда", "Джекі", Спенсер", представить публіці стрічку "Граф", яка зобразить чилійського диктатора Аугусто Піночета, який вирішує стати вампіром.

Кадр з фільму "Граф"

Грецький режисер Йоргос Лантімос покаже свою стрічку "Бідолахи" з Еммою Стоун, Марком Руффало та Віллемом Дефо в головних ролях. Фільм створений за однойменним романом Аласдера Грея, який називають постмодерністською версією "Франкенштейна".

Також свою нову роботу представить французький режисер та сценарист Люк Бессон, який випустив свій попередній фільм аж чотири роки тому – у 2019-му. Це стрічка "Догмен" з Калебом Лендрі Джонсом у головній ролі.

Польська режисерка Аґнєшка Голланд покаже на Лідо фільм "Зелений кордон" – він розповість про гуманітарну кризу, спричинену диктатором Білорусі Александром Лукашенком, який у 2021 році відкрив кордон для мігрантів, які сподіваються потрапити до Західної Європи.

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Аґнєшка Голланд на зйомках фільму "Зелений коридор"

Українське кіно у Венеції: легенди і новинки

На ювілейному Венеційському кінофестивалі покажуть відреставровану версію культової стрічки режисера Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Показ буде приурочено до 100-річчя режисера.

Знятий у 1964 році, цей фільм приніс його творцю Сергію Параджанову міжнародне визнання і став дебютною кінороботою відомого українського астора Івана Миколайчука. "Тіні забутих предків" вважають центральною роботою так званого українського поетичного кіно. А дослідження, проведене Довженко-Центром у 2021 році, проголосило стрічку Параджанова за мотивами повісті Михайла Коцюбинського найкращим фільмом в історії українського кіно.

Як уточнив екскерівник Довженко-Центру Іван Козленко, хоча існують дві версії відреставрованих "Тіней" – 2012 та 2015-го, на фестивалі покажуть версію 2012 року. "Зроблена обмеженими технічними засобами вона, втім, зберегла автентичну колористику та м'якість тону еталонної позитивної копії фільму, що зберігається в Довженко-Центрі", – пояснив він.

Кінокритик Андрій Алфьоров назвав майбутній показ відновленням історичної справедливості. "Тіні забутих предків" ніколи не мали свого фестивалю класу "А". Мар-дель Плато, Салоніки та навіть Римський – це все фестивалі не для новаторського шедевра Параджанова, який міг претендувати на Канни чи Берлін з Мострою. Але радянські реалії та ексцентричний характер творця позбавили фільм такого шансу. Нарешті історичну помилку виправлено", – зазначив Алфьоров.

Кадр з фільму "Тіні забутих предків"

Крім стрічки Параджанова, гості фестивалю зможуть побачити дві нові українські стрічки. Це стрічка "Назавжди-Назавжди" режисерки Анни Бурячкової та копродукційний фільм "Фотофобія" режисерів Івана Остроховського і Павола Пекарчика.

"Назавжди-Назавжди" – це повнометражний дебютний фільм Анни Бурячкової, відомої до цього насамперед зйомками кліпів для українських музикантів (одна з останніх її робіт – відео до пісні Герої вмирають співачки Стасік). У Венеції пройде світова прем'єра стрічки, він потрапив до спеціальної програми Orizzonti Extra, де змагатиметься за нагороду разом із ще вісьмома роботами.

Події фільму відбуваються у Києві кінця 90-х. Головна героїня Тоня переходить зі школи в центрі міста до школи у спальному районі, й у новій компанії шукає пригод та неприємностей на околицях української столиці. Незабаром Тоня втрапляє до любовного трикутника: закохується в Журіка, а згодом розуміє, що відчуває потяг до брата подруги Лєри.

Головний імідж фільму "Назавжди-Назавжди"

Сценарій Бурячкова написала разом із Мариною Степанською ("Стрімголов"). Головні ролі у фільмі зіграли Аліна Чебан, Захарій Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик та інші.

"Фотофобія" розповідає про 12-річного Нікі, який із родиною ховається від війни на станції харківського метро. Хлопчику не дозволяють виходити назовні, тому коли блукаючи покинутими вагонами й заповненими платформами, Нікі зустрічає 11-річну Віку, – перед ним відкривається новий світ.

Режисери Остроховський і Пекарчик розповідають, що коли приїхали до України з гуманітарною місією навесні 2022 року та оселилися в метро, вирішили "знайти момент справжньої людяності під час нищівного жаху" і зняти про це фільм.

Кадр з фільму "Фотофобія"

Стрічка буде представлена у програмі Giornate degli Autori.

Один із режисерів "Фотофобії", Іван Остроховський, є співавтором сценарію знятого в Одесі чесько-словацько-українського фільму "Цензорка". Ця стрічка отримала премію "Горизонти" за Найкращий сценарій на Венеційському кінофестивалі у 2021 році.

Мостра не без скандалів

На цьогорічний Венеційський кінофестиваль свій новий фільм "Палац" привезе опальний режисер Роман Поланскі – через звинувачення у зґвалтуванні та історію з екстрадиціями він довгий час був небажаним гостем для кіноподій. У 2019-му організатори Венеційського кінофестивалю включили до програми історичний трилер Поланскі "Справа Дрейфуса", за що зазнали нещадної критики. "Історія мистецтв знає багато художників, які вчинили той чи інший злочин, але ми все одно захоплюємося їхніми роботами", – захищав тоді присутність Поланскі директор фестивалю Альберто Барбера.

"У випадку з Поланскі це парадоксально. Минуло 60 років. Поланскі визнав свою відповідальність. Він попросив пробачення. Його пробачила жертва. ... Я думаю, що продовжувати бити по Поланскі означає шукати цапа-відбувайла для інших ситуацій, які заслуговують більшої уваги. …Крім того, я директор фестивалю, а не суддя. Я оцінюю художню якість фільмів. І з цієї точки зору я не бачу причин, чому б мені не запросити фільм Поланскі до Венеції", – каже Барбера зараз.

Чому не варто запрошувати Поланскі з його новим кіно на Мостру, можуть пояснити українці. Бо у чорній комедії "Палац", події якої розгортаються напередодні Нового року у фешенебельному готелі на курорті у швейцарських Альпах, скандальний режисер зняв цілий натовп російських акторів: сина Федора Добронравова, відомого за серіалом "Свати", Віктора, актора з пропагандистського фільму "Т-34" Алєксандра Пєтрова, а ще Антона Пампушного, Ксенію Раппопорт, Марину Страхову. Більше того, після світової прем'єри у Венеції фільм Поланскі ще й офіційно вийде в прокат у Росії 23 листопада.

Поланскі та Пєтров на зйомках

80-й Венеційський кінофестиваль триватиме з 30 серпня по 9 вересня. Відкриє фестиваль стрічка "Капітан" Едоардо Де Анджеліса. На закритті покажуть драму "Суспільство снігу" режисера Хуана Антоніо Байона.

Головою журі цьогоріч обрали оскароносного режисера Дам'єна Шазеля. Разом з ним долю нагород вирішуватимуть режисери Джейн Кемпіон, Мартін МакДона, Міа Гансен-Лев, Габріела Майнетті, Сантьяго Мітре, Лора Пойтрес, актори Салех Бакрі та Шу Ці.

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