Музей історії України у Другій світовій війні перейменують

Національний музей історії України у Другій світовій війні, який нещодавно опинився в центрі обговорень через заміну радянського герба на скульптурі Батьківщина-мати, незабаром отримає нову назву.

Музей перейменують на Національний музей війни за незалежність. Про це повідомив в інтерв'ю Українському Радіо гендиректор музею Юрій Савчук.

"Ми боремося за те, щоб наш музей став місцем пам'яті у сучасній російсько-українській війні, музеєм про героїзм українського народу, а також місцем пам'яті вшанування нашої перемоги — і не лише України, а всього вільного демократичного світу", – підкреслив Савчук.

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Він наголосив, що музей говорить не лише про Другу світову, а й про війну за незалежність впродовж ХХ-ХХІ століть від проголошення першої незалежності у 1918 році Четвертим універсалом до сучасних днів.

За словами очільника, рішення про нову назву для музею одноголосно ухвалили на засіданні Вченої ради музею. Наскільки швидко відбудеться перейменування – залежатиме від кількох чинників. Наразі інформацію надіслали до Міністерства культури і інформаційної політики. Згодом має бути процедура погодження пропозиції.

"І ми надіслали відповідні запити з інформацією до провідних інституцій у сфері політики пам'яті – Інституту національної пам'яті та Інституту історії України Національної академії наук. Тобто є ініціатива і назва, створена у музеї, викликана музейним досвідом, новим осмисленням місії музею", – заявив Юрій Савчук.

До 2015 року "Національний музей історії Україні у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс" носив назву "Меморіальний комплекс "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни". Його перейменували згідно наказу тодішнього міністра культури В’ячеслава Кириленка від 16 липня.

Рішення про перейменування музею прийняли на підставі законів про декомунізацію.

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