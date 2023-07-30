З монумента "Батьківщина-Мати" почали демонтувати радянський герб. ФОТО

На монументі "Батьківщина-мати" розпочалися роботи з демонтажу радянського герба в межах проєкту "Тризуб Батьківщини". До Дня Незалежності України, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ – український Тризуб.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Ідея щодо заміни радянської символіки на монументі зародилася поступово. За словами колишнього очільника МКІП Олександра Ткаченка, над проєктом заміни герба почали ретельно працювати ще з 2022 року.

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Водночас плани заміни були тісно пов’язані з думкою суспільства. Особливо, коли українці почали сприймати монумент як державний ще з початком російського вторгнення у 2014 році. Тоді монумент у Києві підсвітили кольорами українського прапора.

Фото: Роман Пупенко, Національний музей історії України в другій світовій війні

"А у 2017 році на честь проведення пісенного конкурсу "Євробачення" "вдягали" в українські національні строї різних регіонів. Й тоді ж за допомогою 3D-проєкції на щиті "приміряли" заміну герба СРСР на український Тризуб. І українцям це сподобалося", – говорить Ткаченко.

Фото: Роман Пупенко, Національний музей історії України в другій світовій війні

Відлуння це здобуло в опитуванні застосунку "Дія". Там за заміну герба СРСР на український Тризуб проголосувало 85% респондентів – загалом взяло участь 780 тисяч людей.

Іноді з’являлися й ідеї знести монумент повністю. Проте у МКІП говорили, що цей проєкт реалізувати не зможуть. Переважно через високу вартість демонтажу, а також цінність демократичної думки суспільства, яке було згодне зі зміною на Тризуб.

Фото: Роман Пупенко, Національний музей історії України в другій світовій війні

Відтак, з’явився проєкт "Тризуб Батьківщини", над яким у Міністерстві культури працюють вже близько року. До проєкту не залучали державних коштів – реалізація відбувається за кошти приватних інвесторів та різноманітних донорів.

Фото: Роман Пупенко, Національний музей історії України в другій світовій війні

Наразі вже відбуваються фінальні етапи для остаточної заміни радянської символіки на український Тризуб.

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Також нещодавно стало відомо, що на "Батьківщині-Мати" не тільки хочуть змінити герб, але й перейменувати сам монумент.