Олександр Ткаченко запропонував двох кандидатів на посаду керівника Мінкульту

Ексміністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, якого 27 липня Верховна Рада відправила у відставку, запропонував двох кандидатів на посаду нового керівника міністерства.

"Я надавав своє бачення, коли мене запитували і колеги по парламенту, і уряд, та й в офісі (президента) я говорив про дві кандидатури. Про них також говорять. Вони професіонали з цієї сфери, а головне - що вони здорові ціннісно", – заявив Ткаченко в інтерв'ю BBC Україна.

Він висловив сподівання, що його має замінити людина, яка знає і розуміє вагу культури, особливо під час війни. "Головне - щоб це були люди порядні з точки зору цінностей, а з іншого боку – високого професійного рівня, і з розумінням того, що українська культура має стати частиною світових культурних процесів", – додав ексміністр.

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На питання про те, чим займатиметься сам Ткаченко після відставки, він відповів: "У будь-якому разі допомагатиму піднімати кошти для культури на міжнародній арені".

Ткаченко займеться збором коштів на культуру. Фото: Дмитро Ларін

Наразі тимчасово виконуватиме обов'язки міністра культури та інформаційної політики перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв. Поки що іншої альтернативи звільненому Ткаченку немає, повідомляли раніше джерела УП в Кабіміні.

Відставку Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики підтримала голосуванням Верховна Рада 27 липня.

За тиждень до цього, 20 липня, у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю знайти заміну Ткаченкові. Пізніше сам Ткаченко повідомив, що ще до прохання Зеленського відніс Шмигалю "заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".

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