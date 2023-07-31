Ткаченко звинуватив мера Маріуполя у відмові евакуювати музейні колекції

Колишній очільник міністерства культури Олександр Ткаченко наполягає, що культурні цінності з південних музеїв не давали евакуювати чиновники місцевої влади і подекуди – самі керівники музеїв.

В інтерв'ю BBC Україна він заявив, що мер Маріуполя Вадим Бойченко відмовлявся проводити евакуацію музеїв міста перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

"23 числа, коли ми просто в YouTube побачили, як грабують маріупольські магазини, я про всяк випадок подзвонив керівництву міста і області і сказав: "Дивіться, у вас, напевно, люди щось знають, чого не знаємо ми. Давайте щось зробимо з музеєм". У нас була дуже гостра дискусія з мером Маріуполя, який не хотів цього робити. А це комунальний заклад, не нашого підпорядкування", – розповів Ткаченко.

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За його словами, далі з головою обласної адміністрації він домовився про підготовку наказу про превентивну евакуацію. "Але виявилось, що ми такі накази без воєнного стану видати не можемо. А воєнного стану 23 лютого не було", – додав екскерівник МКІП.

Ткаченко запевнив, що вже наступного дня було можливо щось зробити: "24-го вже були танки на Півдні, біля Херсону".

Музей Куїнджі у Маріуполі у березні 2022 року. Фото: Олександр Горе

Ткаченко і раніше, в інтерв’ю УП.Життя, звинувачував маріупольську владу у неевакуації місцевих музеїв. Тоді мерія міста відкинула ці звинувачення. Зокрема, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко спростував це, зазначивши, що перші випадки мародерства в місті були зафіксовані 4 березня: "Такої огиди через перекладання з хворої голови на здорову давно не відчував... Хотів би побачити хоч один папірець за його (Ткаченка. – Ред.) підписом, який наказував би евакуювати цінності Маріуполя в порушення вимог переміщення цінностей, затверджених міністерством".

Далі в інтерв’ю ВВС колишній міністр культури та інформаційної політики уточнив, що з деякими представниками музейної галузі "доводилося лаятися на високих тонах". "У нас є профільний заступник Катерина Чуєва, вона дзвонила директорам музеїв. І так, дуже часто відбувалися досить драматичні, на високих тонах розмови з цього приводу", – сказав він.

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Ткаченко пояснив, що на посаді міністра зустрічав "різне ставлення людей, яким довірено збереження музейних цінностей".

"Музейники взагалі важко розлучаються з речами, які у них перебувають в музеях. З одного боку, це непорозуміння, з іншого – небажання щось змінювати, прикриваючись надуманими причинами. Але в переважній більшості директори закладів, музеїв, керівництво областей, силовики, волонтери дуже активно допомагали цьому процесу", – додав екскерівник Міністерства культури.

Натомість, директорка Херсонського художнього музею Аліна Доценко в інтерв’ю УП.Життя зазначала, що "З Міністерством культури комунікації не вийшло – слова не було такого, щоби перевезти кудись фонди. Тож 24 лютого експонати перебували у музеї".

Олександра Ткаченка призначили міністром культури та інформаційної політики 4 червня 2020 року.

11 листопада 2021 року Ткаченко написав заяву на звільнення через рішення Кабінету міністрів про виокремлення Держкіно зі складу МКІП та бюджет на культуру на 2022 рік. Зрештою Ткаченко залишився на посаді.

У червні цього року петиція із закликом ініціювати звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Але прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підстав для звільнення Ткаченка немає.

У вечірньому зверненні 20 липня президент Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю знайти заміну Ткаченкові на посаду міністра культури й інформаційної політики. Через кілька годин Ткаченко повідомив, що до прохання Зеленського відніс Шмигалю "заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".

26 липня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Однак вже наступного дня, 27 липня, парламент проголосував за відставку Ткаченка.