Історичний екшн "Довбуш" відкриє Одеський кінофестиваль в Чернівцях

Організатори 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю оголосили фільм, що відкриє цьогорічний кіноогляд. Ним стала пригодницько-історична стрічка режисера Олеся Саніна "Довбуш".

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Команда кінофестивалю зазначила, що вперше за останні роки ОМКФ відкриє саме український фільм.

"Попередні роки Одеський міжнародний кінофестиваль зазвичай відкривали закордонні стрічки. Зараз ми бачимо, що українське кіно піднялось на дуже високий рівень за своєю якістю, сенсами та ідеями. Тож ми дуже раді, що цьогоріч ОМКФ відкриє український фільм, історично-пригодницький екшн Олеся Саніна Довбуш, на який ми всі так чекали", – зазначила генеральна директорка ОМКФ Анна Мачух.

Стрічку "Довбуш" покажуть у перший день роботи Одеського кінофестивалю, 19 серпня. Це стане фестивальною прем'єрою нового фільму Саніна в Україні. А за п'ять днів, 24 серпня, "Довбуш" вийде у всеукраїнський прокат.

Кадр з фільму "Довбуш"

"Ми переконані, що ОМКФ в Чернівцях – саме те місце, яке відкриє дорогу нашому фільму "Довбуш", який ми так непросто, але натхненно створювали й прем'єри якого так довго чекали", – прокоментував режисер Олесь Санін.

Події стрічки розгортаються у Карпатах у 18 столітті. Через жорстоке правління польської шляхти гуцули змушені тікати в гори. Брати Олекса та Іван Довбуші, шукаючи помсти панам за вбивство батьків, стають ворогами один одному. Олекса очолює гуцульське повстання та стає героєм легенди про карпатського лицаря.

Сценарій стрічки створили Олесь Санін, Пол Волянський, Василь Портяк та Максим Черниш. Оператор фільму – Сергій Михальчук.

Головні ролі у фільмі зіграли Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар’я Плахтій, Матеуш Косьцюкевіч, Агата Бузек, Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясіновський, Ростислав Держипільський, Олександр Мавріц.

Одеський кінофестиваль 2023: дати, локації, програма

14-й Одеський кінофестиваль пройде 19-26 серпня 2023 року.

Через війну, що триває, до традиційного міста проведення ОМКФ додали ще одне: покази конкурсних програм та індустріальні події пройдуть у Чернівцях, а покази ретроспективних та спеціальних програм пройдуть в Одесі, в кінотеатрі Multiplex.

До Національної конкурсної програми ОМКФ 2023 увійшли 10 повнометражних українських фільмів і фільмів, створених у копродукції з Україною:

Ігрові:

"Валерія виходить заміж", реж. Мікаль Вінік;

"Мій карпатський дідусь", реж. Заза Буадзе;

"Сашенька", реж. Олександр Жовна;

"Ти мене любиш?", реж. Тоня Ноябрьова.

Документальні:

"Звідки куди", реж. Мачек Хамела;

"Деміург", реж. Ольга Семак;

"День Незалежності", реж. Володимир Тихий;

"Крихка пам'ять", реж. Ігор Іванько;

"Ми не згаснемо", реж. Аліса Коваленко;

"Правило двох стін", реж. Девід Гутник.

Переможців Національного конкурсу визначатимуть у таких номінаціях: Найкращий український повнометражний ігровий фільм та Найкращий український повнометражний документальний фільм.