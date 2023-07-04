На фронті загинув ще один автор Видавництва Старого Лева

2-го липня в боях під Бахмутом загинув львівський ресторатор, бренд-шеф Андрій Гудима.

Про це повідомили його колеги з ресторану Re:bro та Видавництво Старого Лева, де невдовзі мала вийти книжка "69 спецій для серця" авторства Андрія.

"Андрій Гудима став і частиною родини Старого Лева. Видавництво саме готує до друку неймовірну книжку Андрія, іронічну та глибоку – "69 спецій для серця" у художньому оформленні Світлани Фесенко. Це непоправна і страшна втрата для всіх нас. Вічна пам’ять та слава Герою!", – написали у ВСЛ.

Свої співчуття висловила і засновниця видавництва, поетка Мар'яна Савка: "Наш автор, який не встиг побачити свою книжку. Загинув на фронті. А ще на Книжковому Арсеналі ми зі Світланою Фесенко розглядали її акварельки до цієї неймовірної книжки про спеції. Стільки в ній любові і смаку до життя. Це буде дуже красиве видання, Андрію, обіцяю. Дуже боляче бути видавцем книжок, які побачать світ без авторів."

Фото з Facebook-сторінки Андрія Гудими

Ілюстраторка Світлана Фесенко розповіла, що вони з Андрієм встигли обговорити концепцію обкладинки та малюнки до книжки: "Декілька місяців тому Видавництво Старого Лева черговий раз долучило мене до чудовезного проекту – ілюструвати книгу про спеції. Яскраву, дотепну, веселу, смачну книгу про спеції. Про життя. Та життя, на жаль, ніколи не знає, коли прийде смерть... Але книжка буде. Я її малюю. Тепер як книжку пам'яті про Андрія. Я малюю celebration of life. У всіх сенсах".

Прощання з Андрієм відбудеться в четвер, 6 липня об 11.00 в Гарнізонному храмі у Львові.

Напередодні, 5 липня у цьому ж храмі прощатимуться з письменницею Вікторією Амеліною, яка загинула від ракетного удару по кафе в Краматорську 27 червня. Книжки Вікторії роман "Дім для дома", дитячі "Еееесторія екскаватора Еки" та "Хтось, або Водяне Серце" виходили друком у Видавництві Старого Лева.