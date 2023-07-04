Фукусіма, захоплення літака, подкаст з убивцею: найцікавіші серіали липня

Останнім часом кількість нових цікавих серіалів перевершила всі очікування, виходячи далеко за межі означеної добірки. Визначити кращі було надважкою роботою. А ще й додалося нове джерело – канал потокової передачі SkyShowtime, в якому мультимедійні та мультинаціональні гіганти медійного бізнесу Comcast і ViacomCBS поєднали продукцію різних голлівудських студій, телеканалів та інтернет-провайдерів, як Universal, Paramount, Paramount+, Nickelodeon, DreamWorks Animation та інших, включаючи і вже нові серіали, як польська "Варшав’янка". В Україні його теж можна підключити, але дивитися контент доведеться мовою оригіналу.

Ми так само маємо бажання надати глядачеві можливість дивитися мультинаціональний контент, тому наша добірка традиційно різноманітна: цього разу в ній є представники Південної Кореї, Японії, США, Аргентини, Великої Британії та вже згаданої Польщі.

Насолоджуйтесь!

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Засновано на реальних подіях (Based on a True Story)

Показ: Peacock, США

Блискуча соціальна комедія, в якій в’їдливий гумор виїдає очі американців, показуючи гнилувату основу їхньої красивої картинки багатого і коштовного життя. В центрі сюжету – "ланка суспільства" – подружжя.

Чоловік принижується в ролі учителя тенісу, згадуючи колись ним виграний єдиний матч у Федерера, а дружина – не може скласти собі ціну, намагаючись продати нерухомість, будучи вагітною. Зненацька в своєму сантехнікові вона впізнає серійного вбивцю, і тут же разом з чоловіком вигадує "геніальну" ідею для монетизації – зробити подкаст про діяння вбивці з ним в ролі інтерв’юера. І вбивця погоджується... вже за якийсь час дякуючи своєму роботодавцеві: "Мені пишуть тисячі шанувальників, я можу бути самим собою вперше в своєму житті! І все це – завдяки тобі!"

Сюжет робить кульбіти, напруга збільшується, фантазії та страхи героїв візуалізуються, і тоді комедія перестрибує в трилер і виливається фільмом жахів... Особливий магнетизм створює виконавець ролі вбивці, Том Бейтман, врізаний в пам'ять глядачів мінімум після ролі психіатра в серіалі "В її очах".

Гончаки (Sayanggaedeul)

Показ: Netflix, Південна Корея

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Любителям корейських екшнів зрозумілого і легковживаного змісту, створених на замовлення Netflix. Фактично ми маємо ідею "Таксиста", що два сезони переможно йде по всьому світі: групова помста жертви неспровокованої агресії більшій групі злочинців.

Тільки тепер у головній ролі одразу двоє – друзі-боксери, різні за характером, але стійкі до випробувань у досягненні цілі. І тепер їм в допомогу сценаристами надані товариші по зброї із зовсім не доброчесного минулого, знані й вмілі бандюки.

Таким чином, "Гончаки" – це масштабований "Таксист", за винятком зовсім вже мелодраматичних моментів. Плюс висока якість екшн-сцен і загалом жанру екшн, котрий, тим не менше, не займає 100% екранного часу, даючи можливість ґрунтовно показати стосунки героїв. А стосунки є важливою, проробленою складовою серіалу в-кращих-традиціях-дорам.

Як два друга, будучи протилежними за вдачею, зійшлися, яке мали минуле, особисте і спортивне, як їм ведеться в сьогоденні – це все приємно, професійно і з однозначним хеппі-ендом. Кого не дратує однозначність – кайф забезпечений.

Ті дні (Days)

Показ: Netflix, Японія

Аварію на станції "Фукусіма" порівнювали з Чорнобильською, але є різниця. І ця різниця максимально детально пророблена в "Тих днях", в яких головна чеснота – це ретельність у відтворенні кожного кроку самих по собі надзвичайно ретельних, педантичних і відповідальних японців.

Разом з цим головний мінус – в тому ж: на відміну від американського "Чорнобиля" від HBO, де мова йшла про аварію на українській станції, і це відбувалося динамічно активно і драматично напружено, з галопом серцебиття, серіал про "Фукусіму" від Netflix повільний і майже нудний. До цього треба призвичаїтися.

Бо це лише зворотна сторона руху сюжету, історії без урахування деталей для нас надзвичайно близької та трепетної. Інакша система відносин між начальником і підлеглим, інше ставлення до життя і небезпеки, і, звісно, інший матеріально-технічний світ. Хоча і їхні проблеми нам знайомі. Приміром, такі буденні у своїй людській природі як "спеціаліст" з роботи реактора, який виявляється просто економістом, бо коли наймали спеціаліста, потрібного не було.

Банди Буенос-Айреса (Barrabrava)

Показ: Amazon Prime, Аргентина-Уругвай

Ні до британських "Банд Лондона", ані тим паче до американського "Воїна", де були китайські банди Сан-Франциско, "Банди Буенос-Айреса" не мають стосунку. Скоріше вже до польської "Фуріози", бо ж мова йде про футбольну банду, просто зі столиці Аргентини.

У тісному контакті з реальністю, серіал розповідає про залаштунковий простір футболу і футбольного поля, які є лише приводом для рекету, корупції та насильства. Футбольні фанати тут звичні бандюки, і саме вони кришують весь біля-футбольний бізнес – продаж їжі на стадіоні, торгівлю наркотою і навіть участь у матчах тих чи інших гравців. Навіть сам результат гри!

Футбол – це світ, а вболівальники і футболісти – гравці в грі бандюків, мера і долі. Знято це все стрімко, жорстко і болісно, бо глядач бачить бідні квартали, людей на межі виживання і фанатичне захоплення футболом. "Твій батько і твій дядько, – каже мама головного героя, – обидва хотіли, щоб їх прах розвіяли над трибунами стадіону". Він і розвіює, коли обидва гинуть, а йому доводиться боротися за місце голови банди. Цікаво.

Ведмідь (The Bear)

Показ: FX, США

Поява 1-го сезону "Ведмедя" минулого року була приємною несподіванкою в серіальній родині. Милим, дотепним і майстерним різноманіттям на тему ресторанів та куховарення. А от 2-й вже є дорослим і серйознішим проектом, який робить ресторан і його працівників невеличким суспільством з багатим особистим бекграундом кожного.

Сенс повернення Чармі (Джеремі Аллен Вайт) з Нью-Йорку додому, в Чикаго, і звільнення з ресторану з мішленівською "зіркою" матеріалізується у вигляді ідеї повноцінного власного ресторану і отримання "зірки" колективними зусиллями друзів. Для цього доведеться позичити 500 тисяч доларів, зруйнувати всі стіни колись популярної серед малозабезпечених харчевні, відправити працівника в Копенгаген на студії з приготування десертів і вималювати загальне оригінальне меню.

Задоволення в спогляданні за ремонтом, готуванням і стосунками всіх залучених в усьому цьому народжується ще й через цікавий підхід творців – кожна з 10 серій сезону має різний хронометраж (від 30 до 60 хв) і різну динаміку: від камерної меланхолічності до драматичної вибуховості. Добре.

Варшав’янка (Warszhawianka)

Показ: SkyShowtime, Польща

Веселий і сумний, провокаційний і життєвий, серіал є таким собі оспівуванням темних сторін Варшави. Зокрема, як там добре можна кожен дань напиватися донесхочу. Перед нами історія письменника-ловеласа, творця однієї успішної книжки. Втім, після неї зламаного славою.

Серіал нагадує літературні, пересипані еротикою історії Генрі Міллера і Чарльза Буковскі, не зламаних талановитих письменників-пияків. Франек (Борис Шиц) списався, але ще не спився, іноді втримуючись над дном пляшки лише через доньку, його єдину цінність на землі. У нього є завдання написати нову книжку, чого робити він не хоче. Натомість у нього є свій бар, колись куплений на гонорар за першу книжку. Не пропити його і залишитися на плаву – нелегке завдання, навіть якщо батько головно героя відомий і популярний художник. Бо ж розгульний спосіб життя і приваблива для жінок зовнішність створюють проблему для життя.

Поєднуючи елементи "Каліфорнікейшну" з Девідом Духовни і "П’яні" з Мікі Рурком, "Варшав’янка" більш нахабна і гостра на язик, самовикривальна і критична.

Перехоплений рейс (Hijack)

Показ: Apple TV+, Велика Британія

Попри доволі складний для оригінальності сюжет про захоплення літака, Джим Фільд Сміт, відповідальний за приголомшуючий міжнародний квадро-серіал "Злочинець", справився на "відмінно" вже на перших двох серіях. Тут до самої інтриги, чому купка чоловіків-жінок-британців-арабів захопила рейс Дубай-Лондон, домішується історія одного з пасажирів, який несподівано для жертви виявляє бажання допомогти злочинцям. Кайф творить і саме виконання актора, харизматичного Ідріса Ельби, і його персонаж.

На відміну від безталанного переговорника з "Міцного горішка", пристреленого після першого ж свого провалу, герой Ельби не даремно запрошувався корпораціями в складних випадках патових ситуацій на укладанні угод: він вигадує складну, але переконливу систему, де злочинці грають в його гру, а пасажири відіграють в ній таку ж роль шахових фігур, переходячи з місця на місце за його хитрою волею. Після дивно неприйнятого глядачами шведського "Захоплення", "Перехоплений рейс" повертає увагу до "трилера в закритому просторі". Впевнено.

Одразу треба додати два серіали, які, на превеликий жаль, "не влізли" до переліку з рекомендаціями кращих. Перший – це німецький "Синясто-чорний", кримінальна комедійна фентезі на основі казок, а насправді цілком реальних історій. Другий – ізраїльський "Карфаген", де вже сама анекдотична зав’язка приваблює: до одного табору 1942 року британці саджають разом нацистів, фашистів та єврейських націоналістів. А ще треба додати непересічну "Переповнену кімнату" з Томом Холландом, хоча про неї краще нічого заздалегідь не знати, бо, подібна за концептуальністю до фільмів М. Найта Шьямалана, вона має цікавий фінал. Ще радимо звернути увагу на милий британський "Чоловічий стриптиз" і американський документальний "Арнольд" про Шварценеггера.