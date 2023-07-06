У Львові Росія вдарила ракетами по буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Під час ракетної атаки по Львову вночі 6 липня Росія вдарила по історичному ареалу – буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів – Ансамбль історичного центру".

Читайте УП.Культура у Telegram

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Реклама:

"Комплекс із 17-ти житлових будинків розташований по вул. Стрийській, на розі з вул. Академіка Сахарова під №№50-76в – має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Будинки житлового комплексу для викладачів Львівської політехніки 1930 років на вул. Стрийській, 50-76в занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України", – уточнив Ткаченко.

Міністр додав, що Україна терміново офіційно повідомить ЮНЕСКО про російську атаку по об'єктам історичної спадщини. "Як завжди чекаємо дій більших, ніж просто глибоке занепокоєння", – зазначив він.

Росія вдарила по історичному ареалу у Львові. Фото: Tkachenko.UA / Telegram

Уночі 6 липня окупанти вдарили ракетами "Калібр" по Львову. Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, також російська ракета влучила в багатоповерхівку.

Щонайменше 4 людини загинули, 37 дістали порання, пошкоджені близько 30 будинків і знищені близько пів сотні авто.

Реклама:

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. У місті оголошено дводенну жалобу.