"Тут такий хаос": жителі постраждалого будинку у Львові розповіли про нічний обстріл РФ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 липня 2023

У Львові в ніч на 6 липня російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку, в результаті чого загинуло щонайменше 4 людей. Ще 37 жителів поранені, знищені 50 автівок й пошкоджені 30 будинків. 

Мешканець постраждалого будинку Ігор Іванов живе на першому поверсі. У коментарі "УП. Життя" чоловік розповів, що прокинувся після першого нічного вибуху.   

"Після першого вибуху я лежав на підлозі. Друга ракета влучила вже в мій будинок. Маю лише порізи від скла. У швидкій мені зробили перев'язку, поки не потребую термінової допомоги", – каже чоловік. 

Після другого обстрілу вхідні двері у квартирі завалило, додає львів’янин. 

"Я знаходився у квартирі аж до відбою повітряної тривоги, після чого через вікно виліз на вулицю. У квартиру не можу потрапити досі, бо вхід завалений", – розповів Ігор. 

Очільниця організації UPAW Оксана Кошак, яка проживає у квартирі будинку, куди влучив снаряд, розповіла, що прокинулася від сигналу тривоги. Разом із домашніми тваринами жінка почала збиратися йти в укриття.

"Мої дві собачки поводились неспокійно і я зрозуміла що потрібно йти у бомбосховище, але не встигла зібратися. Вибух застав мене зі собаками в коридорі, між двома стінами, так і врятувалася. Вибуховою хвилею вибило три вікна в квартирі й скло розлетілося всюди", – повідомила жінка в коментарі "УП. Життя". 

За її словами, з-під завалів рятувальники дістали собаку, пошуки власниці тварини продовжуються. 

"Тут такий хаос. Власниця ніби молода дівчина. Вона з того крила (постраждалого будинку – ред.) де, на жаль, є загиблі", – повідомила Оксана Кошак. 

Врятований пес. Фото: Оксана Кошак

На своїй сторінці в Facebook вона повідомила, що поранену тварину передала у ветклініку. 

Головна редакторка UAnimals та співтворчиня LongDog Media Людмила Смоляр у коментарі "УП. Життя" зазначила, що мешкає за кілометр від будинку, куди влучила ракета.   

"Наш будинок за кілометр від місця влучання, у ньому вибило вікна в під'їздах на верхніх поверхах. З квартирою все ок", – розповіла Людмила. 

Раніше ми розповідали про подружжя з Києва, яке загинуло від російської атаки 24 червня.  

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