Український фільм "Атлантида" змагатиметься за Оскара

Українська драма режисера Валентина Васяновича змагатиметься за премію "Оскар".

Фільм висунув український оскарівський комітет.

"Переможцем конкурсу визначено фільм" Атлантида ", – повідомив голова Українського оскарівського комітету Алік Шпилюк на прес-конференції за результатами національного відбору на висунення на премію" Оскар "від України в четвер у Києві.

Стрічка буде представлена від України в категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

У вересні 2019 року українська "Атлантида" отримала приз як кращий фільм програми "Горизонти" на 76 Венеціанському кінофестивалі.

У серпні 2020 року "Атлантида" була відібрана в довгий список премії Європейської кіноакадемії (European Film Awards).

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