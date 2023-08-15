Померла театрознавиця та дослідниця шекспіріани Майя Гарбузюк

Театрознавиця, дослідниця сценічної шекспіріани в Україні, докторка мистецтвознавства, декан факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка Майя Гарбузюк померла на 59-му році життя.

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Гарбузюк померла у понеділок, 14 серпня, у Львові, повідомив у соцмережах Франківський драмтеатр.

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В театрі розповіли, що разом з театрознавицею готували перший в Україні Шекспірівський фестиваль, який анонсували на початку серпня. "Майє Володимирівно, дякуємо за Ваші статті і книжки, за довгі розмови про театр і про Шекспірівський фестиваль, який ми разом планували і який тепер обов’язково зробимо. Дякуємо за Ваших студентів, котрі сьогодні стали нашими акторами. Дякуємо за всеосяжну любов", – заявили в театрі.

Також про смерть Гарбузюк повідомили у соцмережах кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ ім. І. Франка: "Львівський національний університет імені Івана Франка втратив професора, факультет культури і мистецтв – декана, кафедра театрознавства та акторської майстерності – доктора мистецтвознавства, потужного науковця й авторитетного театрознавця".

Прощання з Майєю Гарбузюк відбудеться у вівторок, 15 серпня, у церкві Св. Михайла у Львові, а ховатимуть театрознавицю в середу, 16 серпня, в селі Івано Франкове, повідомили на кафедрі культурології Українського католицького університету.

Театрознавиця Майя Гарбузюк народилася 6 травня 1965 року у Львові. У 1991 році закінчила Київський державний інститут театрального та кіномистецтва ім. Карпенка-Карого за фахом "Театрознавство", а згодом аспірантуру у цьому ж виші. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Сценічні прочитання трагедії "Гамлет" В. Шекспіра у львівських театрах (1796-1997 рр.)".

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По закінченні інституту десять років працювала редактором літературної частини Львівського академічного театру ім. М. Заньковецької

Працювала на кафедрі театрознавства та акторської майстерності Львівського університету від початку її створення у 1999 році. Була головною редакторкою театрознавчого часопису "Просценіум" ЛНУ ім. І. Франка.

Померла театрознавиця Майя Гарбузюк. Фото: ЛНУ

В УКУ викладала дисципліни "Театральна культура і критика" та "Театральне мистецтво: пролегомени".

Гарбузюк є авторкою понад 200 публікацій на тему історії, теорії та практики сучасного театру. Була членкинею Національної спілки театральних діячів України, членкинею та головою чисельних театральних фестивалів в Україні, однією з театральних експертів Британської ради в Україні.

Гарбузюк досліджувала, як ставлять Шекспіра українські театри та допомагала Франківському драмтеатру готувати Шекспірівський фестиваль. Фото з вистави "ROMEO & JULIET" на сцені у бомбосховищі у березні 2022 року

У 2009 році була нагороджена премією в галузі театральної критики Національної спілки театральних діячів України. А в 2015-му срібною медаллю Національної академії мистецтв України за наукові та творчі досягнення в галузі художньої культури та вагомий внесок у розвиток національного мистецтва.