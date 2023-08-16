На Хортиці після руйнування Каховської ГЕС виявили кілька сотень археологічних знахідок. ФОТО

На території національного заповідника "Хортиця" знайшли кілька сотень нових археологічних предметів. Їх змогли виявити через різке падіння рівня води на береговій смузі острова, яке сталося після підриву росіянами Каховської ГЕС.

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Як повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики, це вперше за 70 років відкрилися ті частини території, які були під водами Дніпра. Тож співробітники заповідника щодня інспектують Хортицю, проводять рейди на аварійних ділянках, щоб зберегти пам'ятки, які знаходять після зниження води.

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"Берегова смуга острова Хортиця багата пам’ятками історії та археології, однак деякі з них знаходяться в аварійному стані та потребують невідкладних рятівних та превентивних робіт", – зазначили у МКІП.

Фрагмент скляної бомби. Фото: заповідник "Хортиця"

Загалом за цей період вдалося виявити кілька сотень археологічних предметів з металу, кераміки та дерева, а також понад тисячу фрагментів керамічних виробів. Зокрема, серед знахідок – кераміка, починаючи від доби енеоліту (6-5 тис. до н.е.) і закінчуючи ХІХ століттям; знаряддя для полювання з кременю; металеві монети; середньовічні пляшки та скляні бомби.

Свинцеві кулі доби Козацтва. Фото: заповідник "Хортиця"

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Фахівці заповідника проводять камеральну обробку кожної знахідки та заносять їх до польового опису, на основі якого згодом складуть археологічний звіт. Також зі знахідками з Хортиці ведуться археологічні дослідження як інвазивного, так і неінвазивного характеру, а також їх оцифрування.

На Хортиці виявляють нові археологічні знахідки. Фото: заповідник "Хортиця"

У кінці червня на Хортиці знайшли дубовий довбаний човен з цільного стовбура дуба, довжиною майже 7 метрів, вік якого може сягати понад 1000 років. Його виявили працівники заповідника, коли досліджували ділянку берегової зони, яка обміліла після підриву Каховської ГЕС. Попри серйозні ушкодження човен сподіваються музеїфікувати.