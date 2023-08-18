Призначили очільника: У КМДА повідомили, хто відповідатиме за захист культурної спадщини

Департамент охорони культурної спадщини КМДА очолить юристка Марина Соловйова.

Про це повідомили в офіційному Телеграм-каналі КМДА.

"Тепер офіційно. Департамент охорони культурної спадщини КМДА очолить Марина Соловйова. Людина, яка завжди опікувалась збереженням старого Києва і багато для цього зробила...Спільними зусиллями впроваджуватимемо необхідні зміни для збереження культурної, історичної спадщини нашого міста", – написали в повідомленні.

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Департаменту із захисту культурної спадщини КМДА майже три місяці перебував без очільника. Попереднього очільника Департаменту Олександра Некоряка звільнили 8 червня після скандалу із перебуванням у розважальному закладі, що працював у нічний час. На місце очільника громадськість пропонувала відомого активіста, який нещодавно виявив старовинні печери на Вознесенському узвозі, Дмитра Перова.

Натомість у КМДА повідомили, що активіст Дмитро Перов, петиція про призначення якого очільником Департаменту набрала необхідну кількість голосів, стане заступником Соловйової.

Раніше у фаховому середовищі йшлось, що Перову не запропонують очолити Департамент через брак досвіду на управлінській посаді та роботи в державних структурах.

Днями Перов зустрівся із міським головою Віталієм Кличком і вони обговорили стратегію захисту пам’яток, яку запропонував активіст.

Про це він розповів у коментарі УП. Життя.

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"Мер відзначив, що в мене є стратегія, візія змін, є люди, які допомагають мені зараз. І якщо вони будуть готові мені допомогти і реалізувати ці зміни, то можливо це вдасться. Ми саме обговорювали питання реформування роботи Департаменту", – розповів Дмитро Перов.

На зустрічі із мером Дмитро Перов представ презентацію, яка вміщувала шість основних ключових проблем, які, на його погляд, є на сьогодні в роботі Департаменту охорони культурної спадщини, а також пропозиції, за рахунок чого можна цю картину змінювати.

Основним викликом для Департаменту, який, ймовірно, очолить Дмитро Перов назвав "вічну проблему" захисників культурної спадщини Києва – фактичну війну за пам’ятки із забудовниками.

Що відомо про нову очільницю Департаменту

Марина Соловйова народилася у місті Лисичанськ. Здобула вищу освіту у Київському національному економічному університеті за фахом "правознавство" та Київському політехнічному інституті за фахом "інженер". Є відомою двокаткою, обстоює громадські інтереси та історико-культурну спадщину в судових процесах.

Соловйова балотувалася до Верховної Ради у 2014 році за списком партії "Громадянська позиція" (№3 у списку). Від цієї ж політсили у 2015 році намагалася пройти до Київської міської ради. У 2020 році балотувалася до Київради 9-го скликання від партії УДАР у окрузі №13 Шевченківського району. З 2021 року очолювала Громадську раду при Шевченківській РДА.

У 2014-2016 роках – членкиня тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції при Вищій раді юстиції.

2016-2018 була членкинею Громадської ради доброчесності – громадського органу, що бере участь в оцінюванні суддів і кандидатів на суддівські посади.

Із 2012 року очолює ГО "Андріївсько-пейзажна ініціатива", зокрема, ця організація налагоджувала україно-французьку співпрацю в полі спільних мистецьких проєктів.