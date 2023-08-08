"Буду більш корисною за межами держапарату": заступниця міністра культури пояснила, чому пішла з посади

Заступниця Міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко пояснила, чому пішла з посади в Міністерстві. Вчора, 7 серпня, Галина Григоренко відпрацювала останній день на позиції заступниці Міністра.

Про це вона розповіла в коментарі УП. Життя. Екс-заступниця міністра пригадала, що посада, яку вона обіймала рік, стала органічним продовженням її попереднього досвіду роботи.

"Це був унікальний досвід, який не отримаєш на жодному іншому місці роботи. Похід на державну службу для мене розпочався завдяки запрошенню Володимира Бородянського – його візія реформи сфери багато в чому перетиналася з моїми ідеями, що сформувалися за період роботи в приватних ініціативах та проєктах, але часто у співпраці з публічним сектором. Пропозицію Олександра Ткаченка стати заступником Міністра я прийняла, бо було розуміння, що стратегічно зможу продовжувати роботу в тому ж напрямі, хоча, звісно ж, додалося й багато інших завдань", – прокоментувала Галина Григоренко.

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Також екс-заступниця міністра підкреслила, що ніколи не планувала стати карʼєрним держслужбовцем, а її мотивацією була можливість просувати структурні реформи, необхідні сектору.

"Змінити фокус з підтримки якихось процесів, що історично склалися – орієнтацією на результат, дати "прошивку" важливості культурної сфери в стратегічних документах уряду. І багато що в цьому напрямі вдавалося зробити, навіть незважаючи на воєнний час та усі нові виклики, що він приніс", – сказала Галина Григоренко.

Рішення залишити посаду, за словами Галини, пов’язане зі змінами, які спричинили кадрові перестановки у міністерстві.

"Наразі я не відчуваю що зможу й далі фокусуватися на стратегічних цілях – міністерство переживає турбулентні часи, чіткі пріоритети не визначено, відсутній Міністр, який мав би голос в уряді та міг би сформувати пріоритети, команда зазнала серйозних втрат. А тому вважаю, що зараз буду кориснішою для сфери культури за межами державного апарату", – сказала Григоренко, додавши, що безмежно вдячна людям, з якими співпрацювала протягом цього часу, – за досвід, за продуктивний діалог, за відданість професії і справі.

Щодо кандидатури наступного Міністра культури на інформаційної політики Галина Григоренко заявила, що не має прогнозів.

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"Але я, звісно, сподіваюсь, що людина буде свідома викликів сьогодення", – підсумувала Григоренко.

Про те, що посадовиця прийняла рішення написати заяву на звільнення за власним бажанням стало відомо 28 липня з її допису у соцмережах. Офіційне звільнення заступниці міністра погодив Кабмін.

Галина Григоренко була заступницею міністра з липня 2022-го. Раніше вона очолювала Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Що передувало

27 липня Верховна Рада проголосувала за відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. Він оголосив про свою відставку невдовзі після відеозвернення Президента Зеленського, який розкритикував використання коштів Міністерства культури на фінансування виробництва серіалів та добудову Музею Голодомору.

28 липня Кабінет Міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва.

Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Телеграм-каналі.

В середовищі культурних дієвців 51-річного Карандєєва називають "вічним" заступником міністра культури. Вперше він обійняв цю посаду на початку 2015 року і відтоді "пережив" там міністрів і виконувачів його обов'язків від різних політичних сил: В'ячеслава Кириленка, Євгена Нищука, Володимира Бородянського, Світлану Фоменко та Олександра Ткаченка. Лише на деякий час Карандєєв полишав міністерство – з лютого по липень 2020 був радником Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Іншої заміни Олександру Ткаченку поки немає, як і повідомляли раніше джерела УП в кабіміні.