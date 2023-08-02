Стало відомо, хто отримає почесну "Золоту Дзиґу 2022"

Легендарний український аніматор Євген Сивокінь отримає почесну нагороду кінопремії "Золота Дзиґа" за 2022 рік за внесок у розвиток вітчизняного кіно.

Про це у середу, 2 серпня, повідомила пресслужба Української кіноакадемії.

"Нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа Шостої Національної кінопремії "Золота Дзиґа" отримає аніматор Євген Сивокінь", – повідомили в кіноакадемії.

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Там додали, що цьогорічного лауреата почесної "Дзиґи" визначили члени Національної спілки кінематографістів України.

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У попередні роки почесною нагородою за внесок у розвиток кінематографа відзначали акторку Ларису Кадочникову, режисера Вячеслава Криштофовича, кінооператора Юрія Гармаша, акторку Аду Роговцеву та режисера Романа Балаяна.

Хто такий Євген Сивокінь?

Євген Сивокінь – український аніматор-художник і режисер. Народився в Києві в 1937 році в родині архітектора. Закінчив Київську художню середню школу імені Шевченка та графічний факультет Київського державного художнього інституту. Навчався у одного із засновників довоєнної української школи анімації Іполита Лазарчука.

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Сивоконя називають живим класиком української анімації. Фото: ОМКФ

Сивокінь, якого називають визнаним живим класиком української анімації, працює як художник, режисер, сценарист з 1960 року. Серед його режисерського доробку – понад 25 анімаційних фільмів, багато з яких представляли Україну на міжнародних фестивалях. Його найвідоміші роботи: мультфільми "Людина, яка вміла літати", "Обережно – нерви!", "Лінь", "Компромікс", "Засипле сніг дороги…", "Врятуй і збережи", "Хроніки одного міста".

Також як художник-мультиплікатор брав участь у створенні найвідоміших зразків української анімації. Зокрема, працював із Володимиром Дахно над серією мультфільмів про пригоди тріо козаків: "Як козаки куліш варили", "Як козаки олімпійцями стали" та багатьох інших.

Сивокінь є викладачем для декількох поколінь українських аніматорів. Саме у нього вчилися такі наші аніматори як Степан Коваль ("Йшов трамвай №9"), Анатолій Лавренишин ("Віктор Робот") та багато інших. Оформив і проілюстрував низку книг з анімації.

Книга мемуарів Євгена Сивоконя

Видатний мультиплікатор є лауреатом мистецької премії "Київ" імені Івана Миколайчука. У 2007 році отримав звання Заслужений діяч мистецтв України. У 2021 році за внесок у кінематограф Євген Сивокінь був нагороджений почесним Золотим Дюком 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Євген Сивокінь отримав почесного Золотого Дюка у 2021-му. Фото: ОМКФ

"Я дуже розчулений таким привітанням і сприймаю цю нагороду як відзнаку за роки, що знаходжусь в професії. Це показник того, що нам вдалось і пощастило зробити – зняти чудові фільми та виховати талановитих учнів", – заявив тоді зі сцени Одеського оперного Сивокінь.

Про премію "Золота Дзиґа"

"Золота Дзиґа" – українська національна кінопремія, присуджується за досягнення у розвитку кінематографу. Була заснована Українською кіноакадемією у 2017 році, цього ж року пройшла перша церемонія вручення нагород. На Першу національну кінопремію претендувало 17 номінантів.

На першій церемонії головну нагороду – за "Найкращий фільм" – отримала драма "Гніздо горлиці" Тараса Ткаченка. В наступні роки переможцями в цій номінації ставали "Кіборги" Ахтема Сеїтаблаєва, "Донбас" Сергія Лозниці, "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча та "Атлантида" Валентина Васяновича.

У 2022 році від церемонії довелося відмовитися через повномасштабне вторгнення Росії. Тож 2023 року "Золоті Дзиґи" роздадуть одразу за два роки – лауреатам Шостої і Сьомої кінопремій. Зараз її вручають у 23 номінаціях.