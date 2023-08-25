Помер актор театру й кіно Юрій Потапенко

У віці 58 років помер актор театру й кіно, режисер Юрій Потапенко. Про це повідомили у соцмережах київського "Молодого театру", в якому він грав.

У дописі вказали на те, що Юрій Потапенко передчасно помер через проблеми із серцем.

"Відійшов у вічність актор Молодого театру Юрій Потапенко. Йому було 58 років. Несподівана новина шокувала родину Молодого. Ще два тижні тому в розмові Юрій поскаржився на біль у серці, а сьогодні його не стало. В це важко повірити, важко прийняти", – написали в Молодому.

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Юрій Потапенко (другий ліворуч) у дипломній виставі режисера Петра Сови. Фото: Facebook Петра Сови

Також у театрі згадали, що Юрій присвятив "Молодому" 32 роки свого життя. Він грав у виставах "Гагарін і Барселона", "Зачарований", "Момент", "Осінній блюз", "Саломея", "Сватання на Гончарівці".

"Глядачі цінували талант актора та вміння перевтілюватися в абсолютно різні образи, а колеги пам'ятатимуть Юрія як щирого друга, готового завжди прийти на допомогу в скрутний момент", – написали в некролозі.

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"Пам‘ятаю спільні знімальні дні, твоє щире і відкрите серце.. яке так рано обірвало земне буття. Світла пам‘ять", – прокоментував допис екс-міністр культури Євген Нищук.

Окремий пост розмістила в соцмережах акторка Тамара Яценко. Вона висловила співчуття родині Юрія та закликає підписників фінансово допомогти рідним актора.

Окрім гри в театрі Юрій Потапенко грав у 56 кінопроєктах, серед яких "Тарас Шевченко. Заповіт", "Кайдашева сім'я", "На лінії життя".

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