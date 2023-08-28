На 80-му Венеційському кінофестивалі пройде Український день

На 80-му Венеційському кінофестивалі, який проходитиме в Італії 30 серпня - 9 вересня, проведуть Український день. Організатори оголосили, що у такий спосіб хочуть продемонструвати підтримку України та її кіноіндустрії, що постраждали від війни.

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Український день відбудеться 6 вересня в готелі Excelsior. Вступне слово на заході проголосять президент Венеційської бієнале Роберто Чікутто та художній директор кінофестивалю Альберто Барбера, повідомляє Variety.

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Програма Українського дня включатиме низку дискусійних панелей та зустрічей. Серед них – панель "Українська кіноіндустрія під час війни", на якій про стан справ у вітчизняній галузі виробництва фільмів розказуватиме голова Держкіно Марина Кудерчук.

Також запланована панель під назвою "Знімати в Україні: підтримка та співпраця", в якій візьмуть участь голова Державної ради України з питань кінематографії Артем Колюбаєв, голова Української кіноасоціації Вікторія Ярмощук, голова Асоціації кіноіндустрії України Сергій Лавренюк, продюсер стрічки "Буча" Олександр Щур, продюсер Андрій Ногін та режисер Філіп Азуле.

Модератором обох панелей буде скандальний ведучий Володимир Остапчук.

Минулого року на Венеційському кінофестивалі також проводили Український день. Тоді в своєму анонсі організатори стверджували, що таким чином показують, "що світи кіно та культури не повинні залишатися мовчазними перед обличчям цієї трагедії (війни в Україні – УП.Культура)".

У 2022 році в панельній дискусії взяли участь Марина Кудерчук та генеральна директорка Директорату публічної дипломатії та комунікацій Міністерства зовнішніх справ Ірина Боровець, режисери Антоніо Лукіч та Євген Афінєєвський, продюсерка Поліна Толмачова, актриса Дар'я Трегубова, художник Павло Маков тощо.

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Український день на 79-му Венеційському кінофестивалі. Фото: Держкіно

Хоча в минулому році організатори Венеційського кінофестивалю утрималися від відбору до програми російських фільмів, а сам фестиваль відкрили промовою Володимира Зеленського, цьогоріч на Мострі усе-таки можна буде побачити росіян: опальний режисер Роман Поланскі привезе на фестиваль свій новий фільм "Палац", в якому зняв російських акторів: сина Федора Добронравова, відомого за серіалом "Свати", Віктора, актора з пропагандистського фільму "Т-34" Алєксандра Пєтрова, а ще Антона Пампушного, Ксенію Раппопорт, Марину Страхову.

80-й Венеційський кінофестиваль триватиме з 30 серпня по 9 вересня. Відкриє фестиваль стрічка "Капітан" Едоардо Де Анджеліса. На закритті покажуть драму "Суспільство снігу" режисера Хуана Антоніо Байона.

Головою журі цьогоріч обрали оскароносного режисера Дам'єна Шазеля. Разом з ним долю нагород вирішуватимуть режисери Джейн Кемпіон, Мартін МакДона, Міа Гансен-Лев, Габріела Майнетті, Сантьяго Мітре, Лора Пойтрес, актори Салех Бакрі та Шу Ці.

У Венеції тривають приготування до ювілейного кінофестивалю. Фото: Stefano Mazzola/Getty Images

Почесних Золотих левів за внесок у кінематограф отримають актор Тоні Люн Чу Вай і режисерка Ліліана Кавані.

Що стосується українського кіно, то на Венеційському кінофестивалі 2023 покажуть відреставровану версію культової стрічки режисера Сергія Параджанова "Тіні забутих предків", а також дві нові українські стрічки: "Назавжди-Назавжди" режисерки Анни Бурячкової та копродукційний фільм "Фотофобія" режисерів Івана Остроховського і Павола Пекарчика.