Почесну "Золоту Дзиґу" за 2023 рік отримає режисер Андрій Загданський

Український режисер-документаліст та продюсер Андрій Загданський отримає почесну "Золоту Дзиґу" за 2023 рік.

Напередодні стало відомо, що таку ж нагороду, але за 2022 рік, отримає легендарний український аніматор Євген Сивокінь.

Про визначення Загданського лауреатом у цій номінації членами Національної спілки кінематографістів України повідомила Українська кіноакадемія.

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"Нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа Сьомої Національної кінопремії "Золота Дзиґа" отримає режисер та продюсер Андрій Загданський", – повідомили в кіноакадемії, яка є організатором кінопремії.

Хто такий Андрій Загданський?

Андрій Загданський – режисер та продюсер документального кіно. Народився 1956 року в Києві в родині сценариста Євгена Загданського, з 1992 року проживає в США. Закінчив факультет кінорежисури Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого.

У 1981-1988 роках Загданський працював на студії "Київнаукфільм". У 1988 році разом з колегами створив творче об’єднання "Четвер", де працював до 1992 року.

Саме на студії "Четвер" зняв свій перший повнометражний фільм "Тлумачення сновидінь", в якому зіставив діалог з Зигмундом Фройдом та історією Радянського Союзу. Фільм був представлений на багатьох міжнародних кінофорумах – в Амстердамі, Лондоні, Нью-Йорку, Кракові, Буенос-Айресі, Мадриді. Зараз ця стрічка займає 64 позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

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Андрій Загданський на Docudays 2014

Крім того, є автором таких документальних фільмів як "Вася", "Помаранчева зима", "Михайло і Даниїл", "Національний музей" тощо. У 2010 році зняв свій найбільш особистий фільм "Мій батько Євген" про батька, режисера Євгена Загданського, який протягом майже 20 років був головним редактором "Київнаукфільму". У фільмі, знятому в Києві та Нью-Йорку, розповідь автора про його батька перемежовується з уривками науково-популярних фільмів 50-70-х років та листами Євгена Загданського до сина у Нью-Йорк у 90-ті.

Постер фільму "Мій батько Євген"

Після переїзду до Америки був нагороджений стипендією Фонду Рокфеллера, а згодом створив незалежну кінокомпанію AZ Films.

У 2022 році Загданський розпочав роботу над фільмом "Месія, або півтора міста". "Майбутній фільм – про містечко в Галичині. І про чоловіка, який жив у цьому містечку. Містечко було засноване у XIV столітті. Там видобували сіль. І досі видобувають. Кілька століть по тому його населяли поляки, українці та євреї. Раніше його називали "містом з половиною". Пів міста – поляки, пів міста – українці, ще пів міста – євреї. Один із цих євреїв був літературним генієм. Його звали Бруно Шульц. А місто називалося Дрогобич", – йдеться в описі стрічки.

Про "Золоту Дзиґу"

"Золота Дзиґа" – українська національна кінопремія, присуджується за досягнення у розвитку кінематографу. Була заснована Українською кіноакадемією у 2017 році, цього ж року пройшла перша церемонія вручення нагород. На Першу національну кінопремію претендувало 17 номінантів.

На першій церемонії головну нагороду – за "Найкращий фільм" – отримала драма "Гніздо горлиці" Тараса Ткаченка. В наступні роки переможцями в цій номінації ставали "Кіборги" Ахтема Сеїтаблаєва, "Донбас" Сергія Лозниці, "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча та "Атлантида" Валентина Васяновича.

У 2022 році від церемонії довелося відмовитися через повномасштабне вторгнення Росії. Тож 2023 року "Золоті Дзиґи" роздадуть одразу за два роки – лауреатам Шостої і Сьомої кінопремій. Зараз її вручають у 23 номінаціях.