Команда моніторингу спадщини зафіксувала руйнування 55 об'єктів у Одесі

Команда моніторингу спадщини HeMo: Ukrainian Heritage Monitoring Lab зафіксувала в Одесі пошкодження 55 споруд, що є об'єктами культурної спадщини, після липневих російських ракетних атак.

Над документуванням збитків, завданих Одесі ракетами росіян, з 28 липня працювала команда з різних міст України: Львів, Дрогобич, Харків, Херсон, Київ.

Вони обстежили майже всі пошкоджені об'єкти, крім декількох, до яких не було доступу. І зазначили, що серед пошкоджених будівель не було жодної військової споруди.

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"Міжнародне право розглядає такі руйнування як військові злочини, і ми надалі працюватимемо над підготовкою матеріалів для позовів до Міжнародного кримінального суду. Численні будівлі зазнали руйнувань, непомітних з першого погляду. Більшість об'єктів навколо місць влучань мають глибинні тріщини, які можуть призвести до серйозних наслідків в довготривалій перспективі", – зазначила фахівчиня з документації Роксолана Макар.

Команда моніторингу спадщини зафіксувала пошкодження 55 споруд в Одесі. Фото: HeMo

Серед задокументованих командою HeMo об'єктів: Спасо-Преображенський кафедральний собор і історична забудова поруч із ним, Одеський будинок вчених, Одеський музичний ліцей імені Столярського, комплекс історичних житлових будинків на вул. Преображенській у охоронній зоні ЮНЕСКО.

Фото: HeMo

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"Прикра ситуація сталась із Будинком вчених в Одесі: працівники комунальних служб зранку після обстрілу без нагляду пам'яткоохоронних служб зібрали в мішки разом із будівельним сміттям багато дрібних елементів унікального оздоблення фасадів, віконної фурнітури... Якщо повернути на місце елемент уже неможливо, то їх принаймні важливо зберегти і використати як зразок при реставрації", – розповів про складнощі в роботі лідер експедиції Іван Щурко.

Над документуванням працювала команда з різних міст. Фото: HeMo

Скільки пошкоджень нарахували в ЮНЕСКО?

Через тиждень після найбільшого удару по Одесі, 31 липня, ЮНЕСКО випустила оновлений список пошкоджених росіянами культурних пам'яток в Україні. У ньому організація підрахувала загальну кількість пошкодженого за групами призначення (музеї, бібліотеки, церкви тощо), а також зафіксувала пам'ятки, що зазнали руйнувань, залежно від регіону.

У цьому списку ЮНЕСКО зафіксувала вісім пошкоджених культурних об'єктів в Одесі. Зокрема, це: Одеський художній музей, Одеський археологічний музей, Одеський морський музей, Одеський літературний музей, Церква Святого Миколая, Спасо-Преображенський собор, Житловий будинок Чижевича та будинок Соломос.

29 липня до Одеси прибула місія ЮНЕСКО. Фото: МКІП

Місія ЮНЕСКО працює в Одесі

У день найбільшої атаки, 23 липня, організація випустила офіційну заяву про засудження обстрілів Росією Одеси. "ЮНЕСКО глибоко стурбоване і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад, здійснений російськими військами, в результаті якого постраждали кілька культурних об'єктів у центрі міста Одеси, де знаходиться об'єкт Всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси", – йшлося в ній.

29 липня до Одеси прибула місія ЮНЕСКО на чолі з координаторкою К'ярою Децці Бардескі. Її завдання – проведення комплексної оцінки та документування шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам російськими ракетними ударами, здійсненими 19-23 липня.

Сьогодні у Міністерстві культури та інформаційної політики поділилися світлинами та відео роботи місії ЮНЕСКО в Одесі й зазначили, що вона триватиме впродовж наступних днів.