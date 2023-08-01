274 об'єкти в 14 областях. ЮНЕСКО оновила список пошкоджених росіянами культурних пам'яток в Україні

Міжнародна організація ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 культурних об’єктів в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Станом на 26 липня 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження з 24 лютого 2022 року 274 об'єктів – 117 релігійних об'єктів, 27 музеїв, 98 будівель, що мають історичну та/або мистецьку цінність, 19 пам'ятників, 12 бібліотек, 1 архів", – йдеться у повідомленні ЮНЕСКО.

В організації зазначили, що проводять попередню оцінку збитків, завданих культурним цінностям, шляхом перехресної перевірки повідомлень про інциденти з кількох надійних джерел.

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"ЮНЕСКО також розробляє разом зі своїми партнерськими організаціями механізм незалежної скоординованої оцінки даних в Україні, включаючи аналіз супутникових знімків, відповідно до положень Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року", – додали там.

У своєму оновленому звіті організація вказує, скільки і яких саме пам'яток постраждало в тому чи іншому регіоні України.

Найбільше пошкоджень культурних об'єктів ЮНЕСКО зафіксувало в Донецькій (78 об'єктів), Харківській (55 об'єктів), Київській (38 об'єктів), Луганській (33 об'єкти) та Чернігівській областях (17). Також є ушкодження в Запорізькій та Сумській (по 12 об'єктів), Одеській та Миколаївській (по 8), Херсонській (6), Житомирській (3), Вінницькій (2) і Дніпропетровській та Львівській областях (по 1).

Які культурні об'єкти у регіонах пошкоджено через розв'язану Росією війну?

Серед пошкоджених пам'яток Донецької області: Донецький академічний обласний драматичний театр у Маріуполі, Свято-Георгіївський скиту у селі Долина, храм Казанської ікони Божої Матері в місті Мар'їнка, Маріупольський краєзнавчий музей, Будинок культури в Лимані, мечеть Аль-Кадар у Бахмуті, Будинок культури в Нью-Йорку.

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Донецький академічний обласний драматичний театр у Маріуполі. Фото: Радіо Свобода

У Харківській області від воєнних дій постраждали: Будинок "Слово" у Харкові, Харківський національний академічний театр опери та балету, Меморіал Голокосту "Дробицький Яр", Свято-Вознесенський кафедральний собор в Ізюмі, Меморіал жертв тоталітаризму, Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у Сковородинівці, Половецькі кам'яні баби (9-13 століття) в Ізюмі, Куп'янський краєзнавчий музей та інші пам'ятки.

Серед об'єктів Київщини, що постраждали від нападу росіян: Іванківський історико-краєзнавчий музей, Георгіївська церква у Заворичах, погруддя Тараса Шевченка та пам'ятник Архангелу Михаїлу в Бородянці, дерев'яна церква Різдва Пресвятої Богородиці, Музей Ханенків у Києві, Національний музей Тараса Шевченка у Києві, Свято-Троїцька церква (1909-15 рр.).

Музей Ханенків постраждав під час ракетної атаки Росії у жовтні 2022 року. Фото: Музей Ханенків

У Луганській області пошкоджено такі культурні пам'ятки як будівля колишніх казарм Содового заводу (1895 року побудови) у Лисичанську, Ісламський культурний центр "Бісмілля" у Сєвєродонецьку, Залізничний вокзал Попасної, збудований у 1878-93 роках, Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр у Сєвєродонецьку.

На Чернігівщині пошкоджень серед іншого зазнали такі об'єкти: Історична будівля обласного молодіжного центру, колишній кінотеатр ім. Щорса, Чернігівський військово-історичний музей, церква Успіння Пресвятої Богородиці, збудована у 1801-04 рр., у Новому Бикові, Обласний художній музей ім.. Г. Галагана, Меморіальний будинок-музей-садиба Михайла Коцюбинського.

Музей Михайла Коцюбинського в Чернігові пошкодило в березні 2022 року. ФОТО: МКІП

Серед пошкоджених пам'яток в Запорізькій області: Історико-архітектурний музей "Садиба Попова", колишній будинок Генріха Янцена в Оріхові, церква Архангела Михаїла у Комишувасі, Будинок культури у Малій Токмачці.

У Сумській області серед іншого постраждали: Охтирський міський краєзнавчий музей, Будинок управителя маєтками Леопольда Кеніга в Тростянці, паровозне депо "Смородине", Музей лісу у Тростянці.

В Одеській області пошкоджено: Одеський художній музей, Одеський археологічний музей, Одеський морський музей, Одеський літературний музей, Церква Святого Миколая, Спасо-Преображенський собор.

Одеський літературний музей після атаки росіян 20 липня 2023 року. Фото: Одеський літературний музей

У Миколаївській області зафіксували руйнування пам'ятки Турецька криниця 18 століття у Гур'ївці, Миколаївського академічного художнього драматичного театру, костелу Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці у Киселівці, Міського палацу культури в Очакові.

У Херсонській області пошкоджені: Успенська церква в Бериславі, Херсонський академічний обласний театр ляльок, Будинок-музей Поліни Райко в Олешках, Будівля колишньої німецької гімназії у Високопіллі.

Успенська церква в Бериславі постраждала у вересні 2022-го. Фото: МКІП

В Житомирській області: церква Святого Миколая, храм Пресвятої Богородиці Овруцької єпархії. У Вінницькій: Будинок офіцерів у Вінниці та церква Святого Георгія Побідоносця. У Дніпропетровській: Олексіївська церква у Великій Костромці. У Львівській: Будівля житлового комплексу для викладачів Львівської політехніки.

Повний список пошкоджених росіянами культурних пам'яток в Україні можна знайти на сайті ЮНЕСКО.