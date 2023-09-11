Венеційський кінофестиваль назвав переможців

Ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль назвав переможців. Вручення відзнак відбулось під час церемонії закриття фестивалю, в суботу, 9 вересня. Українські картини, на жаль, не були відзначені нагородами.

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Головний приз кінофестивалю – Золотого лева – отримав грецький режисер Йоргос Лантімос за повнометражний фільм "Бідолахи" з Еммою Стоун, Віллемом Дефо і Марком Руффало.

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В основі картини – одноймений роман 1992 року Аласдера Грея. За сюжетом, героїня Емми Стоун – Белла – накладає на себе руки через нещасливий шлюб. Проте вченому-експериментатору Годвіну Бакстеру вдається повернути Беллу до життя – він пересаджує потопельниці мозок її ненародженої дитини.

Раніше режисер, володар Золотого лева, був відомим завдяки фільму "Ікло".

Ще одну престижну відзнаку – Срібного лева, чи приз великого журі – отримав режисер з Японії Рюсуке Хамагучі за картину "Зла не існує". Сюжет обертається навколо матері з донькою, що мешкають в селищі неподалік Токіо і одного дня дізнаються, що поруч із ними незабаром побудують глемпінг. Фільм також отримав нагороду журі кінопреси FIPRESCI.

Критики вже підкреслили відмінність картини від попереднього суперуспішного фільму режисера "Сядь за кермо моєї машини", який отримав ряд нагород, зокрема і на Каннському кінофестивалі.

Приз за найкращу режисеру здобув італієць Маттео Гароне за фільм "Я – капітан". За сюжетом, двоє сенегальських підлітків вирушають із Дакара до Європи. Гарроне відомий такими картинами, як "Гоморра", "Реальність", "Страшні казки", "Догмен", "Піноккіо".

Спеціальний приз журі отримав фільм польської режисерки Агнешки Голланд "Зелений коридор". В основі картини – ситуація на польсько-білоруському кордоні 2021, коли величезна кількість біженців із Сирії намагалась перетнути кордон, щоби потрапити до Західної Європи.

Лауреати Венеційського міжнародного кінофестивалю 2023:

Золотий лев – "Бідолахи", реж. Йоргос Лантімос;

Срібний лев (Гран-Прі) – "Зла не існує", реж. Рюсуке Хамагучі;

Срібний лев (Найкращий режисер) – Маттео Гароне , за картину "Я – капітан";

, за картину "Я – капітан"; Спеціальний приз журі – "Зелений кордон", реж. Агнешка Голанд;

Найкращий сценарій – Гуілермо Калдерон та Пабло Ларрейн за фільм "Графа";

та за фільм "Графа"; Найкраща актриса – Кейлі Спені , за роль у картині "Прісцилла";

, за роль у картині "Прісцилла"; Найкращий актор – Пітер Сарсгаард , за роль у стрічці "Пам’ять";

, за роль у стрічці "Пам’ять"; Спеціальна премія Марчело Мастрояні – Сейду Сарр, "Я – капітан".

80-й ювілейний Венеційський міжнародний кінофестиваль відбувся з 30 серпня по 9 вересня. Протягом 10 днів фестивалю глядачі переглянули 82 нові стрічки. Через страйк сценаристів і акторів у Голлівуді – цьогоріч у Венеції "засвітились" суттєво менше американських знаменитостей.

Україну у Венеції представляли три проєкти. У конкурсній програмі Orizzonti Extra показали дебютну повнометражну стрічку режисерки і кліпмейкерки Анни Бурячкової "Назавжди-Назавжди" (Forever-Forever). У програмі Biennale College Cinema – представили український інтерактивний VR-проєкт Валерія Коршунова "Доба перша", а у програмі класики кіно – Venice Classics – "Тіні забутих предків" режисера Сергія Параджанова. Фільм, що безпосередньо торкається подій повномасштабної війни глядачі змогли побачити в паралельній програмі Венеційського кінофестивалю Venice Days – це "Фотофобія", що оповідає про життя людей, які кілька місяців жили у метро Харкова на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.