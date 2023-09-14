Премія "Золота дзиґа" оголосила найкращий документальний фільм

Українська національна кінопремія "Золота дзиґа" продовжує оголошувати переможців. У номінації "Найкращий документальний фільм" VI Кінопремії перемогла картина "Цей дощ ніколи не скінчиться", режисерки Аліни Горлової, продюсер – Максим Наконечний.

Про це написали на сторінці Української Кіноакадемії.

Також там повідомили, що за премію в цій категорії також змагались: стрічка "Зошит війни", режисер Роман Любий, та картина "Терикони", режисера Тараса Томенка.

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Світова прем'єра картини-переможця "Цей дощ ніколи не скінчиться" відбулася в Амстердамі 2020, у вересні 2022 "Цей дощ..." вийшов в широкий прокат в Україні.

"Війна – цар всього і батько усього". – Геракліт. Ця цитата давньогрецького філософа дуже вдало описує наш фільм. Від його робіт мало що вціліло, але достеменно відомо, що він вивчав дуальність світу. Дуальність як принцип часто проявляється на війні. Кажуть, що там є лише чорне та біле, і наша естетика дає зайву можливість порефлексувати над цим", – написали про фільм на офіційній сторінці.

Картина "Цей дощ ніколи не скінчиться" стала лавреатом премії "Золота дзиґа". Фото: Facebook-сторінка фільму

Фільм розповідає про 20-річного Андрія Сулеймана, який свого часу переїхав із охопленою війною Сирії в Україну. Згодом герой картини стає свідком початку війни на Донбасі, долучається до волонтерів Червоного Хреста. Після смерті батька Андрій вирішує поховати його тіло в Сирії.

За описом на сторінці "Золотої дзиґи", "від війни в Сирії до конфлікту в Україні, існування Андрія обрамлене ніби вічним потоком життя і смерті".

Картину "Цей дощ ніколи не скінчиться" нагородили "Золотою дзиґою". Фото: Facebook-сторінка фільму

Нагороди фільму

Картина "Цей дощ ніколи не скінчиться" отримала міжнародні нагороди:

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"За найкращий повнометражний фільм" на Festival dei Popoli у Флоренції, Італія (2020);

стала "Найкращим повнометражним фільмом" у секції First Appearance Міжнародного фестивалю документального кіно в Амстердамі (IDFA), Нідерланди (2020);

отримала "Золоту лілію" за найкращий фільм на goEast Film Festival у Вісбадені, Німеччина (2021);

стала найкращим документальним фільмом на Міжнародному кінофестивалі у місті Корк, Ірландія (2021).

А також премії в Україні:

спеціальну нагороду від Current Time TV на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, Україна (2021);

національну премію кінокритиків "Кіноколо" як найкращий документальний фільм (2021).

У фільмі розповідають про героя, який потрапив з війни в Сирії – на війну в Україні. Фото: Facebook-сторінка фільму

Також VI "Золотою дзиґою" відзначили

Також українська кіноакадемія вже оголосила переможців у таких номінаціях:

у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" VI Кінопремії перемогу здобула Лариса Руснак за роль у фільмі "Із зав’язаними очима";

за роль у фільмі "Із зав’язаними очима"; у номінації "Найкраща робота художника-постановника" VI Кінопремії перемогу здобув Максим Німенко за роботу над фільмом "Стоп-Земля";

за роботу над фільмом "Стоп-Земля"; у номінації "Найкращі спеціальні ефекти" VI Кінопремії перемогу здобули Олексій Кудима , Микола Костомаров за роботу над фільмом "Стоп-Земля";

, за роботу над фільмом "Стоп-Земля"; у номінації "Найкраща пісня" VI Кінопремії перемогу отримала композиція "Прийди / Come" (Стоп-Земля"), авторка та виконавиця Марʼяна Клочко ;

; у номінації "Найкращий короткометражний анімаційний фільм" VI Кінопремії перемогу здобули режисерка Анна Дудко та продюсерка Олена Голубєва за стрічку "Глибока вода";

та продюсерка за стрічку "Глибока вода"; у номінації "Найкраща музика" VI Кінопремії перемогу здобула Мар’яна Клочко за фільм "Стоп-Земля";

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у номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова)" VI Кінопремії перемогу здобули режисерка Ольга Журба та продюсери Максим Асадчий й Олександр Чубко за фільм "Папині кросівки";

та продюсери й за фільм "Папині кросівки"; у номінації "Найкращий монтаж" Національної кінопремії "Золота Дзиґа" перемогу отримали Нікон Романченко та Катерина Горностай , які разом працювали над фільмом "Стоп-Земля";

та , які разом працювали над фільмом "Стоп-Земля"; Національну кінопремію "Золота Дзиґа" за найкращий ігровий серіал отримали продюсери Олена Лавренюк, Сергій Лавренюк, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Олена Зоз за серіал "Кава з кардамоном".

Автором дизайну символу є митець Назар Білик. Фото: Facebook-сторінка премії

Що таке Золота дзиґа

"Золота дзиґа" – українська національна кінопремія, заснована у 2017 Українською кіноакадемією. Присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа, із 2021 у премії є 24 номінації.

Головним символом Національної кінопремії є статуетка "Золота дзиґа", її вручають переможцям. Символізує стрімкий та невпинний розвиток українського кінематографа. Автор дизайну статуетки український митець Назар Білик так описав "Золоту дзиґу": "Основним елементом композиції є кадр з кіноплівки, золотий чотирикутник, який динамічно обертається, уособлюючи кінематограф. За формою статуетка нагадує дзиґу, вогонь, паросток, які є символами розвитку та оновлення національного кіно".

Шоста Національна кінопремія мала відбутися у 2022 році та відзначити кращі фільми, що вийшли попереднього року. Але у зв’язку з початком повномаштабного вторгнення голосування членів Української кіноакадемії, які визначали переможців, відбулось на рік пізніше.