Два собори в Києві та центр Львова внесли до списку спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою

Собор Святої Софії у Києві, пов’язані з ним монастирські споруди та Києво-Печерську лавру, а також історичний центр Львова внесли до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою знищення.
Про це повідомили в Організації об’єднаних націй.
Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вважає, що пам’яткам загрожує потенційна небезпека через війну.
"Зіштовхнувшись із ризиком прямого нападу, ці об’єкти також уразливі до ударних хвиль, спричинених бомбардуванням двох міст", – кажуть у комітеті.
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Комітет констатував, що ці два об’єкти спадщини залишаються під постійною загрозою з початку вторгнення 24 лютого 2022 року. Їхнє включення до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, нагадує 195 державам-учасницям Конвенції про їхній обов’язок здійснювати моніторинг і сприяти захисту цих об’єктів.
Раніше до Списку внесли історичний центр Одеси.
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