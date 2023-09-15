Два собори в Києві та центр Львова внесли до списку спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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15 вересня 2023

Собор Святої Софії у Києві, пов’язані з ним монастирські споруди та Києво-Печерську лавру, а також історичний центр Львова внесли до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою знищення.

Про це повідомили в Організації об’єднаних націй.

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вважає, що пам’яткам загрожує потенційна небезпека через війну.

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"Зіштовхнувшись із ризиком прямого нападу, ці об’єкти також уразливі до ударних хвиль, спричинених бомбардуванням двох міст", кажуть у комітеті.

 Фото: John Coletti/gettyimages

Комітет констатував, що ці два об’єкти спадщини залишаються під постійною загрозою з початку вторгнення 24 лютого 2022 року. Їхнє включення до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, нагадує 195 державам-учасницям Конвенції про їхній обов’язок здійснювати моніторинг і сприяти захисту цих об’єктів.

Раніше до Списку внесли історичний центр Одеси.

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