ЮНЕСКО надала центру Одеси статус Всесвітньої спадщини під загрозою

Історичний центр Одеси включили до списку Всесвітньої спадщини під загрозою.

Таке рішення у середу, 25 січня, прийняли на 18-й позачерговій сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це у своєму Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Історичний центр міста-порту Одеса" включено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою", - написав міністр.

Також надання статусу центру Одеси прокоментували в мерії міста.

"Історичний центр Одеси - під захистом ЮНЕСКО! Дякую всім, хто пройшов разом із нами цей шлях. Хто допомагав досягти результату, в який майже ніхто не вірив. Адже для цього знадобилося понад 10 років!" – йдеться в повідомленні в Telegram Одеської міськради.

Розгляд цього рішення тривав відучора. Російська делегація на початку засідання намагалася виключити питання про статус Одеси з порядку денного, а згодом весь день затягувала розгляд рішень по інших питаннях, тож надання статусу Одесі довелось перенести на середу.

Крім того, перед позачерговою сесією з'ясувалося, що Міжнародна рада з питань пам’яток і визначних міст (ICOMOS) намагається просувати на міжнародному рівні російський пропагандистський наратив про заснування Одеси Катериною ІІ. Як зазначив МКІП, у своїх рекомендаціях ICOMOS включив до опису об’єкту інформацію про заснування Одеси "стратегічним рішенням Імператриці Катерини ІІ".

Станом на вчора було невідомо, чи залишилося речення про російську імператрицю в описових документах по Одесі, повідомляла УП.Життя заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.