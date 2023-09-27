Помер кримський історик та письменник Олекса Гайворонський

Кримський історик, письменник, телеведучий, автор статей про історію і культуру півострова Олекса Гайворонський помер після тривалої хвороби.

Про це повідомила редакція Crimean Tatars у Facebook.

"Після тривалої хвороби помер відомий історик, письменник, великий друг кримськотатарського народу пан Олекса Гайворонський. Його внесок в історію кримських татар складно оцінити. Він відкрив нам світ Кримського Ханства і Золотої Орди, розповів про всі пам'ятки півострова, що збереглися. Він по крупицях збирав історію Країни Крим і щедро ділився своїми знаннями", – йдеться у повідомленні.

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Олекса Гайворонський був відомий в Україні та за кордоном як фахівець з історії Криму часів існування там кримськотатарської держави – Кримського ханства. Він народився у 1974 році, у 1991-1996 роках навчався на історичному факультеті Сімферопольського державного університету.

Свою діяльність історика почав у Бахчисарайському культурному заповіднику в 1996 році, після закінчення університету. У Ханському палаці Бахчисараю пропрацював15 років. У 2003 році дійшов до посади заступника директора з наукової роботи.

Свої дослідження та історичні знання Гайворонський викладав у статтях для "Радіо Свобода", телевізійних програм для каналу ATR ("Прогулянки Кримом з Олексою Гайворонським") та видання Crimean Tatars.

Олекса Гайворонський. Фото: Радіо Свобода

"Будучи музейним працівником, я був не стільки дослідником академічного типу, скільки популяризатором історії. Тобто своїм завданням я вважав доступно розповідати людям, що таке Кримське ханство, що це була за цивілізація, у чому цінність її пам'яток для історичного надбання України та Європи загалом", – розповідав Гайворонський в одному з інтерв'ю.

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Після анексії Криму Росією в 2014-му, Гайворонський залишився у рідному Бахчисараї. Він казав, що лишається громадянином України, який продовжує жити в Криму, та називав себе "бранцем історичних обставин".

У 2016 році Гайворонський презентував одну зі своїх книг – "Країна Крим. Нариси про пам'ятки історії Кримського ханату" – на Форумі видавців у Львові.

Також є автором двотомника "Повелители двух материков" про історію Криму XV-XVIII століть.

Гайворонський створив сценарій до першого кримськотатарського дитячого фільму-казки "Хидир-дєдє", досліджував біографію Ісмаїла Гаспринського для фільму "Перекладач" та Бекіра Чобан-Заде для фільму "Шлях джигіта".

Нещодавно книгу Гайворонського за донат для ЗСУ розігрував кримськотатарський режисер Наріман Алієв

У січні 2017 році історик видалив усі свої сторінки в соцмережах, залишивши у своєму Facebook посилання на електронну пошту, що стала його єдиним засобом зв'язку.

Лекція Гайворонського у Львові. Фото: Перша Львівська Медіатека

"Чим є Крим для України історично? В нас є спільна доля, хоч ми були складними сусідами один для одного. Трагедія втрати Криму – це не лише трагедія втрати території, а втрата другого корінного народу. Бо цінність держави – це її люди", – казав Гайворонський на одній зі своїх лекцій.