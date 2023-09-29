Тріумф "Памфіра", нагорода для Іздрика та "Путлер капут": хто отримав "Золоту дзиґу" за 2023 рік

Організатори української національної кінопремії "Золота дзиґа" завершили оголошення лауреатів за 2023 рік. Цьогоріч вирішили не проводити церемонію вручення, натомість обрали незвичний формат – повідомляти про одного-двох переможців щодня у соцмережах. З огляду на те, що оголошували призерів і за 2022 рік, процес затягнувся майже на три тижні.

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Тріумфатором сьомої "Золотої дзиґи" стала стрічка "Памфір". Вона принесла своєму режисеру Дмитру Сухолиткому-Собчуку 11 статуеток: у номінаціях Найкращий фільм, Найкращий сценарій, Найкращий режисер та Відкриття року, Найкраща чоловіча роль та Найкраща жіноча роль другого плану, Найкраща операторська робота та робота художника-постановника, Найкращі грим, дизайн костюмів та спецефекти.

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Дебютний повнометражний ігровий фільм Сухолиткого-Собчука "Памфір" поєднує в собі риси кримінальної та сімейної драми. Його світова прем'єра відбулась минулоріч на Каннському кінофестивалі. Після цього "Памфір" об'їхав понад 40 фестивалів у 25 країнах світу, став номінантом на нагороду Відкриття року Європейської кіноакадемії та тріумфатором Національної премії кінокритиків Кіноколо. Цього літа The Guardian включив цю українську стрічку до списку найкращих фільмів 2023 року.

Втім, забрати "Золоту дзиґу" за головну жіночу роль "Памфіру" не вдалося – тут його обійшла стрічка "Клондайк" Марини Ер Горбач та акторка Оксана Черкашина. У фільмі, що представляв Україну на цьогорічному "Оскарі", Черкашина зіграла Іру – жительку села Грабове Донецької області, яка стає свідком збиття російськими військовими та місцевими колаборантами рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року.

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Найкращою чоловічою роллю другого плану цього року назвали дебют на великому екрані відомого прозаїка та поета, одного з творців "станіславського феномену" Юрія Іздрика. У фільмі Ірини Цілик "Я і Фелікс", що є екранізацією роману письменника Артема Чеха "Хто ти такий?", відомий поет втілив образ ветерана війни Фелікса. Екранну компанію йому склав 10-річний син Ірини Цілик і Артема Чеха Андрій – він зіграв хлопця, з яким намагається товаришувати ветеран. За словами продюсерів, стрічка має вийти в український прокат цього року.

У документальних категоріях відзначили фільми "Ми не згаснемо" Аліси Коваленко, що оповідає історію п'ятьох підлітків з Донбасу, які живуть поруч з війною і починають всерйоз задумуватися про власне майбутнє, та чотирихвилинну короткометражку Дмитра Козацького (позивний "Орест") "Фортеця Маріуполь. Останній день на Азовсталі".

Стрічка Максима Наконечного "Бачення метелика" про аеророзвідницю Лілю з позивним "Метелик", яка намагається повернутися до звичного життя після російського полону, принесла своїм творцям дві нагороди: відзначили монтаж Аліни Горлової та звук, яким опікувався Василь Явтушенко.

У музичних номінаціях "Золоту дзиґу" вручили Микиті Моісєєву за музику до фільму "Крихка пам'ять" – документальної стрічки про відомого радянського та українського кінооператора Леоніда Бурлаки, знятої його онуком Ігорем Іваньком. Це вже друга "Дзиґа" для Моісеєва, який створював музику до таких фільмів як "Коли падають дерева", "Наші котики", "Стрімголов", Земля Івана". Найкращою піснею кіноакадеміки назвали "То таке життя" Марини Круть. Вона звучить у фільмі Олексія Тараненка "Я працюю на цвинтарі".

Повний список переможців премії "Золота дзиґа 2023":

Найкращий фільм – "Памфір"

– "Памфір" Найкраща режисерська робота (ім. Ю. Іллєнка) – Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір")

– Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір") Відкриття року – режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук

– режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук Найкраща чоловіча роль – Олександр Яцентюк ("Памфір")

– Олександр Яцентюк ("Памфір") Найкраща жіноча роль – Оксана Черкашина ("Клондайк")

– Оксана Черкашина ("Клондайк") Найкраща чоловіча роль другого плану – Юрій Іздрик ("Я і Фелікс")

– Юрій Іздрик ("Я і Фелікс") Найкраща жіноча роль другого плану – Олена Хохлаткіна ("Памфір")

– Олена Хохлаткіна ("Памфір") Найкращий сценарій – Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір")

– Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір") Найкращий документальний фільм – "Ми не згаснемо"

– "Ми не згаснемо" Найкращий короткометражний документальний фільм – "Фортеця Маріуполь. Останній день на Азовсталі"

– "Фортеця Маріуполь. Останній день на Азовсталі" Найкращий короткометражний ігровий фільм (Ім. Ю. Мінзянова) – "ГКЧП"

– "ГКЧП" Найкращий анімаційний фільм – "Путлер капут" Микити Лиськова

– "Путлер капут" Микити Лиськова Найкращий серіал – "Україна в огні 2"

– "Україна в огні 2" Найкраща операторська робота – Микита Кузьменко ("Памфір")

– Микита Кузьменко ("Памфір") Найкраща робота художника-постановника – Іван Михайлов ("Памфір")

– Іван Михайлов ("Памфір") Найкращий монтаж – Аліна Горлова ("Бачення метелика")

– Аліна Горлова ("Бачення метелика") Найкращий дизайн костюмів – Марія Квітка ("Памфір")

– Марія Квітка ("Памфір") Найкращий грим – Марія Пилунська ("Памфір")

– Марія Пилунська ("Памфір") Найкращі спеціальні ефекти – Денис Рева ("Памфір")

– Денис Рева ("Памфір") Найкращий звук – Василь Явтушенко ("Бачення метелика")

– Василь Явтушенко ("Бачення метелика") Найкраща музика – Микита Моісєєв ("Крихка пам'ять")

– Микита Моісєєв ("Крихка пам'ять") Найкраща пісня – "То таке життя" Марини Круть (слова і музика), Герди Соняш (слова) і Михайла Клименка (музика) ("Я працюю на цвинтарі")

– "То таке життя" Марини Круть (слова і музика), Герди Соняш (слова) і Михайла Клименка (музика) ("Я працюю на цвинтарі") Почесна "Золота Дзиґа" – Андрій Загданський

Про "Золоту Дзиґу"

"Золота Дзиґа" – українська національна кінопремія, присуджується за досягнення у розвитку кінематографу. Була заснована Українською кіноакадемією у 2017 році, цього ж року пройшла перша церемонія вручення нагород. На Першу національну кінопремію претендувало 17 номінантів.

На першій церемонії головну нагороду – за "Найкращий фільм" – отримала драма "Гніздо горлиці" Тараса Ткаченка. В наступні роки переможцями в цій номінації ставали "Кіборги" Ахтема Сеїтаблаєва, "Донбас" Сергія Лозниці, "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча та "Атлантида" Валентина Васяновича.

У 2022 році від церемонії довелося відмовитися через повномасштабне вторгнення Росії. Тож 2023 року "Золоті Дзиґи" роздали одразу за два роки – лауреатам Шостої і Сьомої кінопремій. Зараз її вручають у 23 номінаціях.