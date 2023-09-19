Оголошено номінантів на національну премію "Кіноколо 2023"

Шоста Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила номінантів на нагороду за 2023 рік.

Читайте УП.Культура у Telegram

Найбільшу кількість номінацій здобула стрічка "Степне" Марини Вроди (6 категорій). Також лідерами стали картини "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка (5 номінацій), "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча (4 номінації) та "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова (3 номінації, що є максимально можливою кількістю для документального фільму).

Реклама:

Переможців традиційно оголосять на церемонії нагородження у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" 12 жовтня. Вже другий рік поспіль вручення відбудеться в ефірі телеканалу "Суспільне Культура".

Список номінантів на премію "Кіноколо 2023":

Найкращий повнометражний ігровий фільм

"Довбуш" , режисер Олесь Санін

, режисер Олесь Санін "Люксембург, Люксембург" , режисер Антоніо Лукіч

, режисер Антоніо Лукіч "Ля Палісіада" , режисер Філіп Сотниченко

, режисер Філіп Сотниченко "Степне", режисерка Марина Врода

Кадр з фільму "Довбуш"



Найкращий короткометражний ігровий фільм

"Велика маленька війна" , режисер Мирослав Латик

, режисер Мирослав Латик "ГКЧП" , режисер Аркадій Непиталюк

, режисер Аркадій Непиталюк "Жива" , режисери Владлен Одуденко

, режисери Владлен Одуденко "Це побачення", режисерка Надія Парфан

Кадр з фільму "Це побачення"



Найкращий документальний фільм

Реклама:

"20 днів у Маріуполі" , режисер Мстислав Чернов

, режисер Мстислав Чернов "Залізні метелики" , режисер Роман Любий

, режисер Роман Любий "Звідки куди" , режисер Мачек Хамела

, режисер Мачек Хамела "Ми не згаснемо", режисерка Аліса Коваленко

Кадр з фільму "Залізні метелики"



Найкращий анімаційний фільм

"Весна" , режисер Микита Лиськов

, режисер Микита Лиськов "Мавка. Лісова пісня" , режисери Олександра Рубан, Олег Маламуж

, режисери Олександра Рубан, Олег Маламуж "Маріуполь. Сто ночей" , режисерка Софія Мельник

, режисерка Софія Мельник "Мокош", режисерка Анна Дудко

Кадр з фільму "Мавка. Лісова пісня"



Відкриття року

"20 днів у Маріуполі" , режисер Мстислав Чернов

, режисер Мстислав Чернов "Ля Палісіада" , режисер Філіп Сотниченко

, режисер Філіп Сотниченко "Назавжди-Назавжди" , режисерка Анна Бурячкова

, режисерка Анна Бурячкова "Степне", режисерка і продюсерка Марина Врода

Кадр з фільму "Назавжди-назавжди"



Найкраща режисура

Марина Врода ("Степне")

("Степне") Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург")

("Люксембург, Люксембург") Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")

("Ля Палісіада") Мстислав Чернов ("20 днів у Маріуполі")

Антоніо Лукіч з акторами фільму "Люксембург, Люксембург"



Найкращий актор

Олександр Максяков ("Степне")

("Степне") Аміл Насіров ("Люксембург, Люксембург")

("Люксембург, Люксембург") Новруз Пашаєв ("Ля Палісіада")

("Ля Палісіада") Сергій Стрельников ("Довбуш")

Сергій Стрельников



Найкраща акторка

Ніна Антонова ("Степне")

("Степне") Ксенія Хижняк ("Я, Ніна")

("Я, Ніна") Карина Химчук ("Ти мене любиш?")

("Ти мене любиш?") Єлизавета Цілик ("Назавжди-назавжди")

Ксенія Хижняк



Найкращий сценарій фільму

Марина Врода, Кірілл Шувалов ("Степне")

("Степне") Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург")

("Люксембург, Люксембург") Тоня Ноябрьова ("Ти мене любиш?")

("Ти мене любиш?") Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")



За досягнення

Довженко-Центр за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно"

за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно" Дарія Бадьйор, Станіслав Битюцький, Сергій Ксаверов, Анна Дацюк за кураторство 6-го кінофестивалю "Київський тиждень критики"

за кураторство 6-го кінофестивалю "Київський тиждень критики" Довженко-Центр (команда проєкту: Альона Пензій, Олександр Телюк, Олег Оліфер, Олександр Бертман і Тетяна Деркач) за програму "Мультфільм Тижня. Перший сезон"

за програму "Мультфільм Тижня. Перший сезон" Наталія Серебрякова за серію публікацій про українське кіно у виданні Cineuropa

Про премію "Кіноколо"

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" заснована у 2018 році, вручається щороку. Відзначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків. Переможців визначає Комітет Національної премії кінокритиків. До його складу входять 57 кінокритиків та кінознавців, які є членами ФІПРЕССІ, та авторів, чиї тексти та аналітичні матеріали публікуються в українських ЗМІ.

Статуетка премії "Кіноколо"

У попередні роки найкращими фільмами "Кінокола" ставали "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Додому" Нарімана Алієва.