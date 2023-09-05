"Людина з кіноапаратом": що покажуть в програмі міжнародної ретроспективи Київського тижня критики

Сьомий міжнародний кінофестиваль "Київський тиждень критики", який пройде 12-18 жовтня, оголосив програму міжнародної ретроспективи.

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Цьогоріч вона матиме назву "Людина з кіноапаратом" та об'єднає шість фільмів про тих, хто робить кіно і хто його дивиться. Серед них – стрічки Пола Томаса Андерсона, Тіма Бертона, Біллі Вайлдера та інших відомих режисерів.

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Героєм постера програми міжнародної ретроспективи став кіномеханік із драматичної комедії "Прощавай, Dragon Inn" (2003). Цей фільм тайванського режисера Цая Мінляна розповідає про останній сеанс старого кінотеатру, який назавжди зачиняється.

Кадр з фільму "Прощавай, Dragon Inn"

Також у програмі фільм "Бульвар Сансет" (1950) Біллі Вайлдера, що вважається шедевром жанру нуар. Це похмура та іронічна рефлексія на тогочасний Голлівуд із його вадами. Перед глядачем розгортається історія амбітного, але неуспішного молодого сценариста, й актриси, яка була зіркою німого кіно, але пізніше стала забутою.

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Кадр з фільму "Бульвар Сансет"

Драматичний трилер "Крізь шпарину" (1960) британського режисера Майкла Пауелла розповідає про серійного вбивцю, який використовує для своїх злочинів кінокамеру – так він фіксує вираз жаху на обличчях жертв. Нині картину вважають одним з найкращих британських фільмів, втім, після виходу її сприйняли настільки негативно, що режисер не зняв на батьківщині більше жодної стрічки.

Кадр з фільму "Крізь шпарину"

Ще одне кіно з програми – комедія "Ед Вуд" (1994) режисера Тім Бертона, що переповідає історію людини, яка здобула славу "найгіршого режисера всіх часів". Попри те, що всі навколо намагалися його спинити, він став незабутнім кінематографістом, хоча й відомим не своєю майстерністю.

Кадр із фільму "Ед Вуд"

Також на кінофестивалі можна буде побачити драматичну комедію "Ірма Веп" (1996) французького режисера Олів'є Ассаяса. У центрі сюжету стрічки – улюблениця Вонга Карвая, кінозірка Меґґі Чун, яка грає саму себе. Вона погоджується приїхати до Франції для зйомок у фільмі, але подорож перетворюється на комедію помилок і культурних зіткнень.

Кадр з фільму "Ірма Веп"

Ще одна стрічка – драма "Ночі в стилі буґі" (1997) Пола Томаса Андерсона, що розповідає про індустрію фільмів для дорослих. Головний герой – хлопець на ім’я Едді, який раптово отримує шанс стати порнозіркою, – зафільмований в епоху зламу часів, коли доступність відеокамер та домашнього відео змінює порнокінотеатри.

Кадр із фільму "Ночі в стилі буґі"

Про фестиваль

Київський тиждень критики – міжнародний фестиваль арткіно, кураторами якого виступають українські кінокритики й кінокритикині: співзасновниця Спілки кінокритиків України, критикиня, редакторка Дарія Бадьйор, кінознавець і режисер, керівник науково-програмного відділу Довженко-Центру Станіслав Битюцький, кінокритик Сергій Ксаверов і кінокритикиня, лекторка курсу про кіно в "Культурному проекті" Анна Дацюк.

У 2023 році фестиваль відбудеться всьоме – він триватиме з 12 до 18 жовтня і традиційно пройде в кінотеатрі "Жовтень".

На цьогорічному постері зобразили Анну Стен. Фото: пресслужба фестивалю

Програма цьогорічного фестивалю складатиметься з кількох секцій: організатори вже оголосили програми "Людина з кіноапаратом" та ретроспективну секцію "Жіноча роль", присвячену знаковим українським акторкам. Незабаром будуть представлені міжнародна програма й програма "Фокус".

Традиційно в межах події відбудеться нагородження премією "Кіноколо".